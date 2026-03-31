الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نقلة نوعية في الرياضة المصرية | خارطة طريق للتصنيف المهني والرخصة الموحدة

المهن الرياضية
المهن الرياضية
حسن العمدة

نظمت النقابة العامة للمهن الرياضية، برئاسة الدكتور فتحي ندا، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا موسعًا حول التصنيف المهني في علوم الرياضة، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، في خطوة تستهدف تطوير آليات القيد ومنح التراخيص المهنية، خاصة في مجالات الصحة الرياضية، وعلم النفس الرياضي، والرياضة البارالمبية.


وشهد المؤتمر حضور قيادات النقابة، في مقدمتهم الدكتور جمال محمد علي الأمين العام، والدكتور أحمد الشيخ عضو مجلس النقابة ورئيس شعبة الإدارة، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية، فضلًا عن مشاركة دولية من جامعات ومؤسسات بحثية بألمانيا ولبنان والأردن والسعودية.


ويأتي المؤتمر في إطار توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الرياضية وفق أسس علمية حديثة، حيث ناقش المشاركون سبل تحديث الهياكل المهنية، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للرياضيين.


وأكد المشاركون أهمية بناء نظام مهني متكامل يقوم على تصنيف واضح للتخصصات، يشمل العلوم الحيوية الرياضية، وعلم النفس الرياضي، والتأهيل الحركي، والتغذية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز الاحترافية.


كما أوصى المؤتمر بربط الترقيات بالكفاءة الفعلية وجودة الأداء، من خلال تطبيق نظم تقييم حديثة تعتمد على مؤشرات قياس دقيقة، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في منظومة التقييم والمتابعة.


ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي ندا أن استحداث “الرخصة المهنية الموحدة” أصبح ضرورة لتنظيم مزاولة المهن الرياضية، على أن ترتبط بالمستوى الوظيفي والتخصص الدقيق، مع تطبيق نظام للتطوير المهني المستمر يضمن تحديث المهارات وفق أحدث المعايير العالمية.


وفيما يتعلق بالرياضة البارالمبية، شدد على أهمية دمج ذوي الهمم داخل المنظومة الرياضية، من خلال إعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجاتهم البدنية والنفسية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.


واختتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والنقابية، لوضع استراتيجية وطنية شاملة تدعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في المجال الرياضي.

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

برنامج The Voice Kids
برنامج The Voice Kids
برنامج The Voice Kids

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

