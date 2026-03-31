بسبب سوء الأحوال الجوية.. الأزهر: غداً الأربعاء إجازة لطلاب المعاهد الأزهرية والعاملين بها

بتوجيهات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قرارًا بمنح جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية إجازة غدًا الأربعاء.

يأتي القرار حرصًا على أبنائنا الطلاب والمعلمين وكل العاملين بالمعاهد، وتجنبًا لأي مخاطر قد تطرأ من سوء الأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تسود بعض المحافظات، على أن يتم التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة توقعات الأحوال الجوية فيما يتعلق ببعد غدٍ الخميس؛ لاتخاذ القرار المناسب.

تعطيل الدراسة

وقررت وزارة التعليم، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء 01 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدًا، لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.

يأتي ذلك في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات؛ وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات.