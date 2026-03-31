الفضة تصعد 7% في المعاملات الفورية إلى 75.01 دولار للأوقية

صعدت الفضة أكثر من 7% في المعاملات الفورية إلى 75.01 دولار للأوقية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق أخر، شهدت أسواق النفط العالمية ، خلال العقدين الماضيين 5 موجات رئيسية، تجاوزت فيها الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل، في ظاهرة تعكس تفاعلاً معقداً بين العوامل الجيوسياسية، وديناميكيات العرض والطلب، وتدفقات رؤوس الأموال.

تُظهر هذه الدورات نمطاً متكرراً عادة يتمثل في: صعود حاد مدفوع بمحفزات استثنائية، يعقبه تصحيح سريع مع تغيّر الظروف الاقتصادية أو السياسية.

الموجة الأولى: صعود النفط إلى 147 دولاراً وسط فقاعة 2008

حدثت طفرة تاريخية في أسعار الطاقة قبل الانهيار العالمي في ذلك العام، حيث دفع الطلب الآسيوي والمضاربات سعر النفط إلى ذروة قياسية، وعمّق نمو الصين والهند فجوة العرض والطلب عالمياً، كما عزز ضعف الدولار تدفقات الاستثمار نحو السلع.

وسجلت أسواق الطاقة واحدة من أكثر الفترات تقلباً في تاريخها الحديث بين عامي 2007 و2008، حين قفزت أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في القرن الحادي والعشرين، قبل أن تبلغ ذروتها التاريخية عند نحو 147 دولاراً في يوليو 2008، في ذروة موجة صعود حادة مدفوعة بعوامل اقتصادية ومالية متشابكة.



