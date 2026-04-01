الإعلاميين: عمرو الليثي تعرض لحالة تسمم وحالته تسير في اتجاه التعافي

أجرى الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، اتصالًا هاتفيًا بالإعلامي الدكتور عمرو الليثي في جدة للاطمئنان على حالته الصحية.

واطمأن نقيب الإعلاميين على الحالة الصحية للدكتور عمرو الليثي من الطبيبين المعالجين تامر حجازي ويوسف البشير.

وتحدث نقيب الإعلاميين هاتفيًا إلى الدكتور تامر حجازي، الذي قال إن الدكتور عمرو الليثي قد تعرض لحالة تسمم وهبوط حاد في ضغط الدم، وتم التعامل مع الوضع، وأكد أن الحالة الصحية للإعلامي الدكتور عمرو الليثي في تحسن، وتسير في اتجاه التعافي والاستقرار.

ووجّه النائب الدكتور طارق سعده الشكر للمملكة العربية السعودية ولإدارة المستشفى بجدة، وللطاقم الطبي المعالج على الاهتمام البالغ بالحالة الصحية للدكتور عمرو الليثي.

كما نقل نقيب الإعلاميين للدكتور عمرو الليثي دعوات محبيه ومتابعيه وزملائه من الإعلاميين المصريين، داعيًا المولى عز وجل بإتمام شفائه، وتمتعه بوافر الصحة والعافية.