د. هبة عيد تكتب: ما بعد التاسعة

في زمنٍ تسارعت فيه الأيام، وأصبح كل فردٍ فينا مشغولًا بعالمه الخاص، جاءت لحظة التوقف الإجباري مع إغلاق الساعة التاسعة، وكأنها رسالة خفية تعيد ترتيب أولوياتنا، وتذكرنا بما أهملناه دون أن نشعر. لم يكن الأمر مجرد التزام بقرار، بل فرصة حقيقية لعودة الروح إلى البيوت، وعودة القلوب إلى بعضها.

لمة العائلة ليست رفاهية، ولا وقتًا فائضًا نلجأ إليه حين يتبقى من يومنا شيء، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه مشاعر الأمان والانتماء. حين يجلس الأب مع أبنائه، ليس فقط بجسده، بل بحضوره الحقيقي، ينصت لهم، يشاركهم، يحتضن قلقهم قبل فرحهم، هنا تُصنع الفروق التي لا تُرى، لكنها تبقى في النفوس عمرًا كاملًا.

ورغم هذه الفرصة، تعامل البعض مع إغلاق الساعة التاسعة بسخرية واضحة، وانتشرت مقاطع على مواقع التواصل تُصوّر الأمر وكأنه عبء ثقيل، وكأن وجود الرجل في بيته وسط أسرته قد يكون بداية لمشاكل لم يعتد عليها. وكأن القرب من الأبناء أو الجلوس مع الزوجة صار شيئًا مُربكًا أو غير مألوف.

لكن الحقيقة التي غابت عنهم، أن ما يخشونه ليس المشكلة، بل هو غياب الاعتياد على الدفء. هم لم يدركوا أن هذا الاحتكاك الذي يقلقهم، هو في جوهره بداية استعادة علاقة فقدت جزءًا من حضورها مع زحام الحياة. لم ينتبهوا أن تلك اللحظات التي يتهربون منها، هي نفسها التي قد تُعيد التوازن، وتبني جسورًا من الفهم، وتُرمم ما أفسدته المسافات الصامتة.

إغلاق الساعة التاسعة يمكن أن يتحول من قيدٍ ظاهري إلى مساحة دافئة داخل البيت. وقتٌ بسيط، لكنه قادر أن يغير الكثير حكاية تُروى، ضحكة تُشارك، أو حتى شكوى صغيرة يجد صاحبها من يسمعها دون استعجال. الأطفال لا يحتاجون إلى أشياء معقدة، بقدر ما يحتاجون إلى شعور بأن هناك من يراهم، يفهمهم، ويحتويهم.

دور الأب هنا لا يُقدّر بثمن. وجوده ليس فقط مسؤولية مادية، بل هو سند نفسي وعاطفي. حين يقترب من أبنائه، يسمع مشاكلهم دون حكم، يفتح لهم قلبه قبل أن يطلب منهم الانفتاح، يصبح البيت ملاذًا حقيقيًا لهم، لا مجرد مكان للنوم. تلك اللحظات البسيطة تُبني جسورًا من الثقة، وتجعل الأب أقرب صديق، لا مجرد سلطة.

ربما لم نكن ننتبه من قبل لقيمة هذه اللحظات، لكننا الآن أمام فرصة لا تُعوّض. أن نحوّل كل مساء إلى لقاء حقيقي، لا تشتته الهواتف، ولا تسرقه الانشغالات. أن نستثمر الوقت في بناء ذكريات، وفي ترميم ما قد يكون تآكل بصمت.

في النهاية، ليست الساعات الطويلة هي ما يصنع العلاقات، بل الصدق في اللحظات القليلة. ولعل أجمل ما يمكن أن نهديه لأبنائنا ليس الأشياء، بل أنفسنا… وقتنا، اهتمامنا، واحتواءنا. لأن العائلة حين تجتمع بصدق، تُشفى أشياء كثيرة بداخلنا دون أن نتحدث عنها.