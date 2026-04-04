فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

د. هبة عيد تكتب: ما بعد التاسعة

د. هبة عيد
د. هبة عيد

في زمنٍ تسارعت فيه الأيام، وأصبح كل فردٍ فينا مشغولًا بعالمه الخاص، جاءت لحظة التوقف الإجباري مع إغلاق الساعة التاسعة، وكأنها رسالة خفية تعيد ترتيب أولوياتنا، وتذكرنا بما أهملناه دون أن نشعر. لم يكن الأمر مجرد التزام بقرار، بل فرصة حقيقية لعودة الروح إلى البيوت، وعودة القلوب إلى بعضها.

لمة العائلة ليست رفاهية، ولا وقتًا فائضًا نلجأ إليه حين يتبقى من يومنا شيء، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه مشاعر الأمان والانتماء. حين يجلس الأب مع أبنائه، ليس فقط بجسده، بل بحضوره الحقيقي، ينصت لهم، يشاركهم، يحتضن قلقهم قبل فرحهم، هنا تُصنع الفروق التي لا تُرى، لكنها تبقى في النفوس عمرًا كاملًا.

ورغم هذه الفرصة، تعامل البعض مع إغلاق الساعة التاسعة بسخرية واضحة، وانتشرت مقاطع على مواقع التواصل تُصوّر الأمر وكأنه عبء ثقيل، وكأن وجود الرجل في بيته وسط أسرته قد يكون بداية لمشاكل لم يعتد عليها. وكأن القرب من الأبناء أو الجلوس مع الزوجة صار شيئًا مُربكًا أو غير مألوف.

لكن الحقيقة التي غابت عنهم، أن ما يخشونه ليس المشكلة، بل هو غياب الاعتياد على الدفء. هم لم يدركوا أن هذا الاحتكاك الذي يقلقهم، هو في جوهره بداية استعادة علاقة فقدت جزءًا من حضورها مع زحام الحياة. لم ينتبهوا أن تلك اللحظات التي يتهربون منها، هي نفسها التي قد تُعيد التوازن، وتبني جسورًا من الفهم، وتُرمم ما أفسدته المسافات الصامتة.

إغلاق الساعة التاسعة يمكن أن يتحول من قيدٍ ظاهري إلى مساحة دافئة داخل البيت. وقتٌ بسيط، لكنه قادر أن يغير الكثير حكاية تُروى، ضحكة تُشارك، أو حتى شكوى صغيرة يجد صاحبها من يسمعها دون استعجال. الأطفال لا يحتاجون إلى أشياء معقدة، بقدر ما يحتاجون إلى شعور بأن هناك من يراهم، يفهمهم، ويحتويهم.

دور الأب هنا لا يُقدّر بثمن. وجوده ليس فقط مسؤولية مادية، بل هو سند نفسي وعاطفي. حين يقترب من أبنائه، يسمع مشاكلهم دون حكم، يفتح لهم قلبه قبل أن يطلب منهم الانفتاح، يصبح البيت ملاذًا حقيقيًا لهم، لا مجرد مكان للنوم. تلك اللحظات البسيطة تُبني جسورًا من الثقة، وتجعل الأب أقرب صديق، لا مجرد سلطة.

ربما لم نكن ننتبه من قبل لقيمة هذه اللحظات، لكننا الآن أمام فرصة لا تُعوّض. أن نحوّل كل مساء إلى لقاء حقيقي، لا تشتته الهواتف، ولا تسرقه الانشغالات. أن نستثمر الوقت في بناء ذكريات، وفي ترميم ما قد يكون تآكل بصمت.

في النهاية، ليست الساعات الطويلة هي ما يصنع العلاقات، بل الصدق في اللحظات القليلة. ولعل أجمل ما يمكن أن نهديه لأبنائنا ليس الأشياء، بل أنفسنا… وقتنا، اهتمامنا، واحتواءنا. لأن العائلة حين تجتمع بصدق، تُشفى أشياء كثيرة بداخلنا دون أن نتحدث عنها.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

معاشات - أرشيفية

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

ليلي علوي

ليلى علوي تستعرض أناقتها بفستان أنيق.. شاهد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

