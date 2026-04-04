منصة المستقبل تنطلق من هندسة المطرية.. جامعة العاصمة تحتضن عقول المبتكرين

تنظم كلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة فعاليات منتدى الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال 2026، يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، على مسرح الكلية، في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى 4 مساءً، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية والتكنولوجية، ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين ورواد الأعمال.

يقام المنتدى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبدعوة كريمة من الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة نهى نبيل مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويهدف المنتدى إلى إبراز الدور الريادي للجامعة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، حيث يشهد الحدث التصفية النهائية لمشروعات 24 فريقًا من مختلف الجامعات، في مجالات الابتكار التكنولوجي، وريادة الأعمال، والمشروعات الناشئة.

ويتضمن المنتدى عرض تجارب ناجحة لشركات ناشئة واعدة، إلى جانب جلسات نقاشية تفاعلية، مما يجعله منصة متميزة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

ويُعد المنتدى فرصة مهمة للطلاب والمبتكرين لعرض أفكارهم أمام خبراء ومتخصصين، والحصول على التوجيه والدعم اللازمين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة أن منتدى الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال 2026، يعكس رؤية جامعة العاصمة في دعم الإبداع وتعزيز ثقافة الابتكار بين شبابنا.

لأننا نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في العقول الشابة القادرة على التغيير، ولذلك نحرص على توفير بيئة محفزة تتيح لطلابنا تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تساهم في التنمية المستدامة.

وأكد هذا المنتدى ليس مجرد فعالية، بل هو منصة لبناء جسور التعاون بين الجامعة والصناعة، وفرصة لاكتشاف المواهب الواعدة ودعمها. وأتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا الحدث خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وريادة."

وقال الأستاذ الدكتور عمرو عبد الهادي – عميد كلية الهندسة بالمطرية: لقد حرصت الكلية على دعم طلابها وتشجيعهم على الابتكار من خلال برامج ومبادرات متعددة، ويأتي هذا المنتدى تتويجًا لهذه الجهود، حيث يتيح للطلاب عرض مشروعاتهم أمام نخبة من الخبراء.

وأكد : نحن فخورون بما يقدمه طلابنا من أفكار مبتكرة تعكس قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا، ونسعى دائمًا إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لدعم هذه الطاقات وتحويلها إلى مشروعات ناجحة تخدم المجتمع.

