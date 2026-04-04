قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

منصة المستقبل تنطلق من هندسة المطرية.. جامعة العاصمة تحتضن عقول المبتكرين

كلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة
كلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة
حسام الفقي

تنظم كلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة فعاليات منتدى الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال 2026،  يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026، على مسرح الكلية، في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى 4 مساءً، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية والتكنولوجية، ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين ورواد الأعمال.
يقام المنتدى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبدعوة كريمة من الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة نهى نبيل مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
ويهدف المنتدى إلى إبراز الدور الريادي للجامعة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، حيث يشهد الحدث التصفية النهائية لمشروعات 24 فريقًا من مختلف الجامعات، في مجالات الابتكار التكنولوجي، وريادة الأعمال، والمشروعات الناشئة.
ويتضمن المنتدى عرض تجارب ناجحة لشركات ناشئة واعدة، إلى جانب جلسات نقاشية تفاعلية، مما يجعله منصة متميزة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
ويُعد المنتدى فرصة مهمة للطلاب والمبتكرين لعرض أفكارهم أمام خبراء ومتخصصين، والحصول على التوجيه والدعم اللازمين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق.
وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة أن  منتدى الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال 2026، يعكس رؤية جامعة العاصمة في دعم الإبداع وتعزيز ثقافة الابتكار بين شبابنا.
لأننا نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في العقول الشابة القادرة على التغيير، ولذلك نحرص على توفير بيئة محفزة تتيح لطلابنا تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تساهم في التنمية المستدامة.
وأكد هذا المنتدى ليس مجرد فعالية، بل هو منصة لبناء جسور التعاون بين الجامعة والصناعة، وفرصة لاكتشاف المواهب الواعدة ودعمها. وأتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا الحدث خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وريادة."
وقال الأستاذ الدكتور عمرو عبد الهادي – عميد كلية الهندسة بالمطرية:  لقد حرصت الكلية على دعم طلابها وتشجيعهم على الابتكار من خلال برامج ومبادرات متعددة، ويأتي هذا المنتدى تتويجًا لهذه الجهود، حيث يتيح للطلاب عرض مشروعاتهم أمام نخبة من الخبراء.
وأكد : نحن فخورون بما يقدمه طلابنا من أفكار مبتكرة تعكس قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا، ونسعى دائمًا إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لدعم هذه الطاقات وتحويلها إلى مشروعات ناجحة تخدم المجتمع.
 

كلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

ترشيحاتنا

اعرف هاتدفع كام.. زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري لهذه الشرائح

الغربية: تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

داخلة الخدمة قريّب | مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضخمة في الغربية

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد