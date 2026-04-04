بدل الخوف والسيطرة .. خبيرة أسرية تكشف الطريق الصحيح لتربية أبناء أقوياء الشخصية

أكدت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية، أن التربية الحديثة تعتمد بشكل أساسي على الحوار المفتوح مع الأبناء وتقديم نماذج إيجابية يحتذى بها، مشددة على أن هذه الأساليب أصبحت أكثر فاعلية في بناء شخصية الطفل في الوقت الراهن.

أساليب التربية القائمة على التخويف

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن أساليب التربية القائمة على التخويف أو الإجبار لم تعد مجدية، حيث يحتاج الأبناء إلى استيعاب القيم والمبادئ من خلال نقاشات واعية ومواقف حياتية يشاركون فيها مع أسرهم.

وأضافت أن التعامل مع الأبناء بأسلوب قائم على الاحترام وتقبل الأخطاء يسهم في تنمية شخصية مستقلة وواثقة، ويمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات سليمة في المستقبل، على عكس أسلوب الطاعة القسرية الذي قد يؤدي إلى ضعف الشخصية أو التمرد عند الاحتكاك بالحياة الواقعية.