أخبار الوادي الجديد | انطلاق قافلة جامعة الأزهر الشاملة.. وإصابة 8 أشخاص بينهم أطفال بلدغات عقارب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تشهد انطلاق فعاليات قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة

شهدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، انطلاق فعاليات قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة بمركز الخارجة، والتي تأتي تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، وبنك الكساء المصري، ومعهد البحوث البيطرية، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».

وجاء ذلك بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الخارجة، والدكتور عادل عبده، عميد كلية البنات والبنين الأزهرية، وشام علي، منسق عام القافلة، ولفيف من القيادات التنفيذية، بمشاركة فرق عمل متخصصة من الكوادر الطبية.



تنفيذ قوافل متنوعة

وأشادت المحافظ، بتنوع الخدمات التي تتضمنها أعمال القافلة من خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان فى العديد من التخصصات بمستشفى الخارجة التخصصي، إلى جانب تنفيذ قوافل بيطرية وزراعية، وعقد امتحانات محو الأمية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف المرأة وذوي الهمم والأولى بالرعاية، فضلًا عن تقديم الدعم المجتمعي والتوعوي وتقديم التوصيات الفنية الحديثة للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل. مُعربةً عن بالغ تقديرها لجهود التعاون والشراكة المثمرة بين المحافظة وجامعة الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعاونة، بما يعكس تكامل الأدوار لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة. ومؤكدةً استمرار دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة التنموية الشاملة اعتبارًا من يوم 3 أبريل وحتى يوم ٥ أبريل الجاري بمركز الخارجة، على أن تستكمل أعمالها بمركز الداخلة خلال يومي ٦ و٧ أبريل الجاري، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة.

إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال بلدغات عقارب بسبب العواصف الترابية

أُصيب 8 أشخاص من بينهم 5 أطفال بلدغات العقارب السامة في مركزي الداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد؛ وذلك تزامنا مع العواصف الترابية الشديدة التي ضربت المحافظة.

وشملت حالات لدغات العقارب إصابة كلا من: "عبدالرحمن سيد محمد"، عامين، مقيم بقرية أسمنت بمركز الداخلة، و"الشيماء محمد أربعين سيد"، 29 عاما، مقيمة بمدينة موط بالداخلة، و"أحمد يماني عاطف يماني"، عامين، مقيم بقرية المعصرة بمركز الداخلة، و"أحمد وجيه سيد محمد"، 24 عاما، و"أحمد محمد عمر حسان"، 10 أعوام، مقيمان بمركز الداخلة، و"هاجر نور الدين محمد"، 7 أعوام، التي تعرضت للإصابة داخل منزلها بقرية صبيح التابعة لمركز الفرافرة، و"رضا رؤوف أحمد"، 14 عاما، الذي أُصيب داخل مزرعة بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة.

وأثارت العواصف الترابية التي ضربت الوادي الجديد مخاوف الأهالي، خاصة مع تكرار ظهور العقارب السامة في مثل هذه الأجواء، إذ تدفع العواصف الترابية والحركة الشديدة للرمال هذه الكائنات إلى مغادرة جحورها والاقتراب من المنازل والمزارع، ما يزيد من احتمالات لدغات العقارب، خصوصا في المناطق الريفية والصحراوية بمركزي الداخلة والفرافرة.

للحفاظ عليها.. الوادي الجديد تبدأ تكويد وترقيم الأشجار في الشوارع



أطلقت محافظة الوادي الجديد منظومة "التكويد والترقيم" الشاملة للأشجار التي تم زراعتها ضمن المبادرة 100 مليون شجرة لضمان استمرارية هذا المشروع القومي العملاق، ​تنفيذًا للمبادرة الكريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات البيئية والخدمية.

حصر كافة الأشجار وتوثيق حالتها الصحية

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان إن هذه المبادرة تأتي من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز الخارجة وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، حيث بدأت الفرق الميدانية بوضع لوحات معدنية مرقمة على الأشجار، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضمن رعاية واستدامة هذه الثروة النباتية.

وقال اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن عملية الترقيم تستهدف حصر كافة الأشجار وتوثيق حالتها الصحية لضمان الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن العمل بمتابعة مكثفة من ياسر عبد التواب، نائب أول رئيس المركز، لضمان تنفيذ المنظومة بأعلى معايير الدقة في مختلف أحياء وميادين المركز، بما يتماشى مع المستهدفات القومية للمبادرة الرئاسية.