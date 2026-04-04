أخبار أسوان |افتتاح مسجد بطريق السادات.. العمل من المنزل كل أحد.. إزالة 762 تعدياً على الأراضي

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 3/4/2026 أحداث متنوعة.

ففى ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله ، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إفتتاح مسجد الشيماء خلف مبنى الجراد بطريق السادات ، وذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد حازم ، والنائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب .

أوقاف أسوان تفتتح مسجد الشيماء بطريق السادات .. صور

قامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى بالتعاون مع الجهات المعنية من المؤسسات التعليمية والمجتمعية بتنظيم مجموعة متميزة من الندوات والفعاليات والأنشطة المتنوعة .



فى أسوان ..تنظيم سلسلة ندوات توعوية لوحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع الجهات المعنية

عقدت مديرية العمل بأسوان إجتماع اللجنة الإستشارية للعمالة الغير منتظمة لعمال المقاولات والزراعة والمناجم والمحاجر برئاسة محمود عيسى وكيل المديرية وذلك بناءاً على تكليفات حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

مديرية العمل بأسوان تعقد إجتماع اللجنة الاستشارية للعمالة الغير منتظمة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .



محافظ أسوان: إزالة 762 تعدياً على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج سلسلة الندوات التوعوية لفرع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة هدى مصطفى مدير الفرع لتمكين السيدات والفتيات وتوعيتهن قانونياً ورقمياً بمركز إدفو .

قومى المرأة بأسوان ينفذ الندوات التوعوية لتمكين السيدات والفتيات وتوعيتهن إقتصادياً

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لكافة الأجهزة المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى نظراً لتقلبات الطقس والأحوال الجوية ، وخاصة هيئة النقل النهرى التى قررت إغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل ، وأيضاً بمسطح بحيرة ناصر بعد تعرض المحافظة لعاصفة ترابية محملة بالأتربة والرمال نتج عنها إنخفاض مستوى الرؤية الأفقية .



محافظ أسوان: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس ووقف الملاحة النهرية

نفذت مديرية العمل بأسوان من خلال إداراتها المختلفة، عددا من الحملات التفتيشية تنفيذاً لتوجيهات حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.



حملات تفتيشية بأسوان وتحرير محاضر للمخالفين لقانون العمل

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بتطبيق نظام " العمل من المنزل " للعاملين بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية للمراكز والمدن ، والمديريات الخدمية ، والهيئات التابعة وذلك يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل الجارى.



محافظ أسوان: تطبيق نظام العمل من المنزل الأحد أسبوعيا خلال أبريل



