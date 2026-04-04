"الزراعة" تستقبل بعثة "الإيفاد" لمتابعة مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية "ستار"

​استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك في إطار بعثة الدعم الفني لمتابعة تنفيذ مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية "ستار"، وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة.

واستقبل البعثة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق القومي لمشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية "ستار" والدكتور هاني عبدالعاطي درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والمدير التنفيذي للمشروع، وذلك في إطار بعثة الدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروع.

وترأس البعثة الدكتور فريج جيجان مدير المكتب القطري للإيفاد وبمشاركة السيد حمدي عزام مدير برنامج التنمية الزراعية، حيث استهدف اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمكونات المشروع وتقييم معدلات الأداء وبحث سبل تعزيز كفاءة التنفيذ، بالمرحلة المقبلة.

وركز الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ أنشطة مشروع "ستار" والمنفذ بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج بما يعزز دعم صغار المزارعين بالأراضي القديمة من خلال التوسع في تطبيق نظم الري الحديث وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وتناولت المناقشات سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والتوسع في إتاحة التمويل الميسر بما يمكن المزارعين من تبني الممارسات الزراعية الحديثة وزيادة الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل.

وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية تمكين المرأة الريفية والشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الزراعية والاقتصادية باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية، فضلا على التشديد على الدور المحوري للإرشاد الزراعي في نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال تكثيف البرامج التدريبية والأنشطة الإرشادية الميدانية بما يسهم في رفع كفاءة المزارعين وتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع.

ويأتي ذلك في سياق توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى نظم زراعية أكثر استدامة ومرونة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع جهود التنمية الشاملة في صعيد مصر.