الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة" تستقبل بعثة "الإيفاد" لمتابعة مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية "ستار"

شيماء مجدي

​استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك في إطار بعثة الدعم الفني لمتابعة تنفيذ مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية "ستار"، وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة.

واستقبل البعثة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق القومي لمشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية "ستار" والدكتور هاني عبدالعاطي درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والمدير التنفيذي للمشروع، وذلك في إطار بعثة الدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروع.

وترأس البعثة الدكتور فريج جيجان مدير المكتب القطري للإيفاد وبمشاركة السيد حمدي عزام مدير برنامج التنمية الزراعية،  حيث استهدف اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمكونات المشروع وتقييم معدلات الأداء وبحث سبل تعزيز كفاءة التنفيذ، بالمرحلة المقبلة.

وركز الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ أنشطة مشروع "ستار" والمنفذ بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج بما يعزز دعم صغار المزارعين بالأراضي القديمة من خلال التوسع في تطبيق نظم الري الحديث وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وتناولت المناقشات سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والتوسع في إتاحة التمويل الميسر بما يمكن المزارعين من تبني الممارسات الزراعية الحديثة وزيادة الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل.

وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية تمكين المرأة الريفية والشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الزراعية والاقتصادية باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية، فضلا على التشديد على الدور المحوري للإرشاد الزراعي في نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال تكثيف البرامج التدريبية والأنشطة الإرشادية الميدانية بما يسهم في رفع كفاءة المزارعين وتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع.

ويأتي ذلك في سياق توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى نظم زراعية أكثر استدامة ومرونة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع جهود التنمية الشاملة في صعيد مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

ترشيحاتنا

سيد عثمان

فى ذكراه.. أبرز المحطات الفنية للفنان سيد عثمان

مي سليم

بالأحمر.. مي سليم تخطف الأنظار عبر انستجرام| شاهد

المخرج محمد دياب مع النجم محمد رمضان

محمد دياب يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس فيلم أسد والتعاون مع محمد رمضان

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد