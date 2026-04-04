واقعة تعدي سائق "توك توك" على طالبة بسوهاج تكشف أزمة التعريفة.. تفاصيل

سلطت واقعة تعدي سائق مركبة "توك توك" على طالبة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج الضوء على أزمة متكررة تتعلق بعدم التزام بعض السائقين بالتعريفة المحددة، وما يترتب على ذلك من مشاحنات قد تتطور إلى اعتداءات، خاصة في ظل انتشار تلك الوسيلة بشكل واسع داخل القرى والمراكز.

البداية جاءت مع تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر سائق "توك توك" وهو يتعدى بالسب على فتاة، قبل أن يُقدم على تحطيم هاتفها المحمول، بسبب خلاف بينهما حول قيمة الأجرة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد برصد المقطع المتداول، ليتم على الفور توجيه الأجهزة الأمنية بسرعة الفحص وكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تم تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها طالبة ومقيمة بدائرة المركز، حيث قررت أنه أثناء استقلالها "توك توك"، طلب منها السائق أجرة أعلى من المتعارف عليه.

وعندما رفضت، نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى تعدٍ لفظي، ثم قيام السائق بإتلاف هاتفها أثناء محاولتها توثيق الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة المستخدمة، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها، وهو مزارع يقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.