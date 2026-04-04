برلماني: الهوية البصرية للإسكندرية خطوة حضارية تعزز جاذبية المدينة وتدعم التنمية

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة الإسكندرية والهيئة الوطنية للصحافة لتطبيق مشروع الهوية البصرية يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة، وتعزيز مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية في مصر والمنطقة.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الاهتمام بتوحيد الهوية البصرية، من خلال تنظيم تصميم وتنفيذ اللافتات وواجهات المحال والمنشآت، يعكس رؤية متكاملة تستهدف القضاء على العشوائية البصرية، وإبراز الطابع الجمالي والتاريخي لعروس البحر المتوسط، بما يواكب خطط الدولة في التنمية والتطوير.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستعانة بالمؤسسات الصحفية القومية في تنفيذ المشروع يعكس الاستفادة من الإمكانات الفنية والخبرات المتاحة، بما يضمن تنفيذًا احترافيًا وفق أعلى المعايير، ويعزز من جودة المخرجات النهائية، مؤكدًا أن ذلك ينسجم مع توجهات “رؤية مصر 2030”.

وأضاف عمر الغنيمي، أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرص الدولة على تطوير الخدمات والمظهر الحضاري للمدن المصرية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات والسياحة.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن مشروع الهوية البصرية لا يقتصر فقط على تحسين الشكل العام، بل يمتد ليعكس حالة من الانضباط والتنظيم داخل الشوارع، ويُعزز من هوية المدينة ويُبرز قيمتها التاريخية والحضارية.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، بالتأكيد على أن الإسكندرية بما تمتلكه من مكانة وتاريخ تستحق هذا الاهتمام، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه المبادرات يسهم في ترسيخ صورة حضارية مشرفة لمصر أمام العالم . 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

