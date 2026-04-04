اقتراح برغبة أمام الشيوخ بشأن تقييم فرض رسوم حماية ووقف استيراد الحديد

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدا الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ .

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدى، بشأن إعادة تقييم آليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد.

ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا خلال الجلسة العامة الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع قـانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، والتي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، ويكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.