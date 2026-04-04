وسط تيسيرات كبيرة.. الأطباء الجدد يتسلمون كارنيهات العضوية.. صور

استقبلت النقابة العامة للأطباء اليوم السبت، الأطباء الجدد الذين سبق لهم التقديم بأوراقهم خلال الفترة من 1 مارس 2026 حتى 18 مارس 2026، وذلك لاستلام كارنيهات العضوية الخاصة بهم.

وشهدت عملية التسليم انتظاما ملحوظا، مع توفير التيسيرات اللازمة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.

وفي هذا السياق، قال د. أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب وعضو مجلس النقابة، إن النقابة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للأطباء الجدد منذ اللحظة الأولى لانضمامهم.

وأضاف أن لجنة الشباب تضع على رأس أولوياتها تمكين الأطباء حديثي التخرج، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة معهم، وتقديم الدعم المهني والتدريبي اللازم، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

يذكر أن تسليم الكارنيهات يستمر خلال باقي أيام الأسبوع بعد الساعة الواحدة ظهرا، ويكون استلام الكارنيه من خلال الطبيب نفسه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو بموجب توكيل رسمي.