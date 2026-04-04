محافظ دمياط يتفقد المدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم السبت ، جولة ميدانية ، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ وعدد من نواب البرلمان النائب على كيوان والنائب محمود مشعل والنائب السيد الغيطانى و النائب فوزى الجوجرى و النائبة مروة صالح.

واستهل " محافظ دمياط " ، جولته بالمدينة بتفقد المدينة الصديقة للنساء التى تم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women ، وحصلت المحافظة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم مدى الحياة لعام ٢٠٢١ عن النجاح الذى حققته المدينة ، حيث تفقد " المحافظ "الأنشطة بالمدينة وذلك تنفيذ المجلس القومي للمرأة، والتى تنوعت ما بين ورش عمل للحرف اليدوية والخياطة وإعادة التدوير ، والتسويق الإلكتروني.

حيث اطلع " المحافظ " ، على ما تستهدفه الورش والتدريبات من تعزيز محاور التمكين الاقتصادي للسيدات وجعلهن رائدات أعمال وفقًا لرؤية الدولة واستراتيجياتها نحو تمكين المرأة.

وحرص المحافظ، على التواصل مع السيدات وأشاد بما يتم تنفيذه من أعمال و انتاجهن لمنتجات متنوعة ومتميزة .

وتفقد " محافظ دمياط " منطقة القراءة الحرة والمسرح بالمدينة، كما تفقد كذلك مكتبة مصر العامة، وتعرف على الأنشطة والخدمات التى تقدمها من خلال قاعات الاطلاع للاطفال والكبار وقاعات الهوايات، وورش الحكى ، مؤكدًا على أهمية الدور التنويرى للمكتبات فى نشر الوعى الثقافى بين مختلف الفئات العمرية بما يساهم فى بناء الإنسان وتنمية مهاراته .