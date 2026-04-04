محافظ جنوب سيناء: دير سانت كاترين منارة عالمية وركيزة لتنشيط السياحة الدينية

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، زيارة ميدانية إلى دير سانت كاترين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمقاصد السياحية والدينية الفريدة وتعزيز الترويج لها، حيث تفقد أروقة الدير، مؤكدًا مكانته الدينية والتاريخية، وموجهًا بضرورة المتابعة المستمرة لأحواله ومتطلباته.

واستقبل المحافظ، نائب مطران الدير، نظرًا لسفر المطران خارج البلاد، إلى جانب كبار قساوسة الدير، الذين رحبوا بالزيارة، مشيدين باهتمام الدولة بالمقاصد الدينية والتاريخية، وحرصها على دعمها وتطويرها.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، كنيسة الدير، وشجرة العليقة، ومسجد الدير، إضافة إلى المتحف الذي يضم مجموعة فريدة من المخطوطات والأعمال الفنية النادرة، كما استمع إلى شرح وافٍ حول تاريخ الدير وقيمته الدينية والروحية العريقة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن دير سانت كاترين يُعد أحد أهم المزارات الدينية على مستوى العالم، ويمثل ركيزة أساسية في تنشيط السياحة الدينية والثقافية والروحية بمحافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة هي الأولى له، ولن تكون الأخيرة.

واختُتمت الزيارة بقيام قساوسة الدير بإهداء المحافظ عددًا من الهدايا التذكارية، من أبرزها كتاب يوثق قصة الدير وتاريخ سيناء بصفة عامة، في لفتة تعكس عمق التراث الحضاري والروحي للمنطقة.