الإنتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه 12 بوصة بكفر الشيخ.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 12 بوصة من مادة PVC، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لضمان انتظام ضخ المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة والطوارئ تحركت فور تلقي البلاغ، من خلال الدفع بالمعدات اللازمة والعمالة الفنية المتخصصة، والعمل على مدار الساعة للسيطرة على الكسر وإصلاحه في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية القياسية لضمان عدم تكرار المشكلة.

وأضافت الشركة أنه تم تنفيذ أعمال الإصلاح بواسطة فريق صيانة الشبكات بالشركة، تحت إشراف ومتابعة مدير عام منطقة كفر الشيخ، المهندس رأفت زيدان، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

وأشارت الشركة إلى أنه تم إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، مع متابعة مستمرة لضغوط الشبكة وجودة المياه.

من جانبه، أكد المهندس شريف البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن الشركة تواصل جهودها في الاستجابة الفورية للأعطال الطارئة، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن أي شكاوى أو أعطال من خلال الخط الساخن 125، أو عبر القنوات الرسمية للشركة، لضمان سرعة التعامل معها.