قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني يقترح مد عمل المطاعم و الكافيهات السياحية 3 ساعات إضافية

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

قال النائب محمد فاروق عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ان قرار إغلاق المحال التجارية و المطاعم و الكافيهات الساعة التاسعة مساء و لمدة شهر جاء في ظروف استثنائية بسبب الصراع الأمريكي الاسرائيلي مع ايران و شح الطاقة و المواد البترولية في الأسواق العالمية وهذا إجراء طبيعي للتعامل مع هذه الأزمة.

أوضح النائب محمد فاروق انه يجب الأخذ في الاعتبار استثناء بعض الأنشطة بخلاف الصيدليات و محال البقالة مثل المنشآت السياحية من  الكافيهات و المطاعم التي لديها رخصة تشغيل سياحية خاصة أن التقديرات تشير إلى أن قرابة ٣٥ ٪؜ من إنفاق السائحين يتم خلال المساء من خلال ارتياد المطاعم و الكافيهات السياحية لقضاء وقت جميل و تناول وجبة العشاء وما إلى ذلك .

أوضح ان قرار غلق المطاعم و الكافيهات خاصة في القاهرة والجيزة سيؤدي إلى تراجع متوسط الإنفاق السياحى،وكذلك تراجع الدخل من العملة الأجنبية خاصة  أن قطاع السياحة يمثل أكثر من  10% من الناتج المحلى الإجمالى.

ودعا النائب محمد فاروق إلى ضرورة منح فترة اطول لمواعيد إغلاق المطاعم  و الكافيهات التي تمتلك رخصة تشغيل سياحية بالقاهرة و الجيزة ومد فترت السماح ٣ ساعات إضافية بحيث تعمل حتى الساعة ١٢ مساء وهذا سيعود بالنفع على الدخل السياحي و استقرار فرص التشغيل و استثمار نشاط يحقق أرباح كبيرة .

أشار إلى انه يجب إضاءة شوارع القاهرة الكبرى حتى لا يتم استغلال ذلك في تصدير رسائل سلبية عن السياحة في مصر في ظل انتشار و سائل السوشيال ميديا  والتقاط الصور والقاهرة أنوارها قد تم إطفاءها فهذا يجعل السياح راغبي نمط السهرات الليلية التي اعتادوا عليها في مصر يعزفون عن زيارتها في هذا التوقيت .

واقترح النائب محمد فاروق ايضاً ضرورة إعداد حملات ترويجية الوجهات المستهدف جذب سياحة منها و التأكيد على أن مصر بلد الأمن والاستقرار وقبلة راغبي السياحة بانماطها المختلفة سواء الترفيهية او الأثرية وغيرها .

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
