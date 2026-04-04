برلماني يقترح مد عمل المطاعم و الكافيهات السياحية 3 ساعات إضافية

قال النائب محمد فاروق عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ان قرار إغلاق المحال التجارية و المطاعم و الكافيهات الساعة التاسعة مساء و لمدة شهر جاء في ظروف استثنائية بسبب الصراع الأمريكي الاسرائيلي مع ايران و شح الطاقة و المواد البترولية في الأسواق العالمية وهذا إجراء طبيعي للتعامل مع هذه الأزمة.

أوضح النائب محمد فاروق انه يجب الأخذ في الاعتبار استثناء بعض الأنشطة بخلاف الصيدليات و محال البقالة مثل المنشآت السياحية من الكافيهات و المطاعم التي لديها رخصة تشغيل سياحية خاصة أن التقديرات تشير إلى أن قرابة ٣٥ ٪؜ من إنفاق السائحين يتم خلال المساء من خلال ارتياد المطاعم و الكافيهات السياحية لقضاء وقت جميل و تناول وجبة العشاء وما إلى ذلك .

أوضح ان قرار غلق المطاعم و الكافيهات خاصة في القاهرة والجيزة سيؤدي إلى تراجع متوسط الإنفاق السياحى،وكذلك تراجع الدخل من العملة الأجنبية خاصة أن قطاع السياحة يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى.

ودعا النائب محمد فاروق إلى ضرورة منح فترة اطول لمواعيد إغلاق المطاعم و الكافيهات التي تمتلك رخصة تشغيل سياحية بالقاهرة و الجيزة ومد فترت السماح ٣ ساعات إضافية بحيث تعمل حتى الساعة ١٢ مساء وهذا سيعود بالنفع على الدخل السياحي و استقرار فرص التشغيل و استثمار نشاط يحقق أرباح كبيرة .

أشار إلى انه يجب إضاءة شوارع القاهرة الكبرى حتى لا يتم استغلال ذلك في تصدير رسائل سلبية عن السياحة في مصر في ظل انتشار و سائل السوشيال ميديا والتقاط الصور والقاهرة أنوارها قد تم إطفاءها فهذا يجعل السياح راغبي نمط السهرات الليلية التي اعتادوا عليها في مصر يعزفون عن زيارتها في هذا التوقيت .

واقترح النائب محمد فاروق ايضاً ضرورة إعداد حملات ترويجية الوجهات المستهدف جذب سياحة منها و التأكيد على أن مصر بلد الأمن والاستقرار وقبلة راغبي السياحة بانماطها المختلفة سواء الترفيهية او الأثرية وغيرها .