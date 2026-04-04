أغلى ما أملك.. رسالة مؤثرة من محمد شبانة لوالدته قبل دخولها غرفة العمليات

نشر الإعلامي وعضو مجلس الشيوخ محمد شبانة صورة له رفقة والدته كشف خلالها عن مرورها بأزمة صحية دقيقة، وخضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الحالية.

وقال شبانة عبر حسابه على موقع “فيسبوك : "منذ أربعة أشهر وأنا أبتعد عن كل شيء، أؤجل الدنيا كلها لأجلها.. واليوم أتركها بين يديك يا رب، في أدق اللحظات داخل غرفة العمليات".

وأضاف: "اللهم إني استودعتك أغلى ما أملك، فاحفظها بعينك التي لا تنام، واكتب لها الشفاء العاجل، وردّها لي سالمة معافاة".

واختتم منشوره بالدعاء:"يا رب لا تريني فيها بأسًا يبكيني، واجعل ما تمر به رفعة لها في الدرجات وتكفيرًا للذنوب.. دعواتكم لأمي فإنها تحتاج لكل دعاء من القلب".

ويُعد الإعلامي محمد شبانة أحد أعمدة الإعلام الرياضي في مصر، بخبرة تتجاوز 30 عاما بين الصحافة المقروءة والمرئية، تميز خلالها بالجرأة والموضوعية، إلى جانب رؤيته التحليلية وعمق علاقاته مع الوسط الرياضي، وفي كواليس عالم الكرة المصرية والعربية.