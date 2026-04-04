نيوكاسل يعلن رحيل نجمه نهاية الموسم.. تفاصيل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، رحيل اللاعب كيران تريبير نهاية الموسم الجاري 2025 – 2026 مع نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي، بعد أربع سنوات ونصف قضاها داخل ملعب سانت جيمس بارك.



انضم كيران (35 عامًا) إلى نيوكاسل في يناير 2022 وكان النادي في منطقة الهبوط، وتمكن من رفع أول كأس محلية للنادي منذ 70 عامًا، الموسم الماضي، وهو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كاراباو" على حساب ليفربول.



وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "بإمكان نادي نيوكاسل يونايتد أن يعلن أن كيران تريبير سيغادر النادي هذا الصيف عند انتهاء عقده، بعد أربع سنوات ونصف من الخدمة الرائعة للنادي، شكراً لك يا تريبير".



وعلق تريبير على قرار رحيله قائلًا: “حان الوقت لمغادرة هذا النادي الرائع بعد أربع سنوات ونصف، هنا شعرت بأنني في بيتي/ إنه لأمر مؤثر، وسأفتقده حقاً”.



وأتم: "أود أن أتوجه بجزيل الشكر للمشجعين على كل الدعم الذي قدموه لي في السراء والضراء، لقد كنتم دائماً بجانبي، ووقفتم إلى جانبي".



ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.