من قلب الحدث.. قصص إنسانية تُعرض لأول مرة داخل الهلال الأحمر المصري.. تفاصيل

تبث قناة Extra News مساء الخميس في تمام الساعة السابعة حلقة استثنائية من برنامج “البعد الرابع”، تكشف للمرة الأولى كواليس عمل الهلال الأحمر المصري داخل غرف العمليات وخطوط الطوارئ، وآليات إدارة البلاغات الإنسانية بشكل لحظي.

منظومة العمل الداخلية

وتستضيف الإعلامية رانيا هاشم خلال الحلقة الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، في حوار موسّع يتناول تفاصيل غير معلنة حول منظومة العمل الداخلية، وآليات التنسيق مع شبكة جمعيات الهلال الأحمر على مستوى العالم، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة للأزمات والكوارث الكبرى.

وتسلّط الحلقة الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون، والإجراءات السريعة التي تُسهم في إنقاذ الأرواح خلال دقائق، إلى جانب عرض قصص إنسانية مؤثرة من قلب الميدان تُروى لأول مرة.

إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية

وتتناول الحلقة التحديات المعقدة التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المعوقات اللوجستية والإنسانية، واستعراض جهود الهلال الأحمر المصري في تجاوز تلك التحديات لضمان وصول الإمدادات إلى المناطق الأكثر احتياجًا رغم صعوبة الظروف.