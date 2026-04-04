الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعليم جنوب سيناء يحصد 5 مراكز على مستوى الجمهورية في الإلقاء الشعري

الدكتورة وفاء رضا مدير تعليم جنوب سيناء
ايمن محمد

حقق تعليم جنوب سيناء إنجازًا متميزًا في مسابقة الإلقاء الشعري، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم على مستوى مدارس الجمهورية؛ حيث حصد طلاب المحافظة خمسة مراكز متقدمة، في إنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة، ويؤكد تميز المواهب الطلابية في الأنشطة الثقافية والفنية.

جاء هذا التفوق تحت إشراف الشؤون التنفيذية برئاسة سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، وبمتابعة علياء محمد شهبور، موجه عام التربية المسرحية، حيث أسهمت الجهود المبذولة في دعم وصقل مهارات الطلاب، ما أثمر عن تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم محافظة جنوب سيناء.

ففي المرحلة الثانوية، حصلت الطالبة حنين عبد السميع رمضان، بمدرسة الزهور الثانوية بنات، على المركز الخامس جمهوريًا، كما فازت الطالبة مريم إبراهيم محمود، من المدرسة نفسها، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وفي المرحلة الإعدادية، فازت الطالبة جنى ربيع رأفت الجعفري، بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات بطور سيناء، كما حصلت الطالبة ندى إبراهيم رزق، بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بنات، على المركز الثاني جمهوريًا.

أما في المرحلة الابتدائية، فقد حققت الطالبة ريلاس إبراهيم فتحي، بمدرسة الزهور الابتدائية، المركز الخامس على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، هنأت وفاء محمد رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، الطلاب الفائزين، مشيدةً بهذا الإنجاز، ومؤكدةً أن ما تحقق هو ثمرة الإصرار والاجتهاد وروح التحدي لدى الطلاب. كما أثنت على جهود الشؤون التنفيذية وتوجيه التربية المسرحية، داعيةً إلى مواصلة التميز وتنمية المواهب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع.

لميس الحديدي
