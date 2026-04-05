إلهام أبو الفتح
ديني

كيفية صلاة التوبة .. الإفتاء توضح الهدي النبوي لمحو الذنوب

عبد الرحمن محمد

كيفية صلاة التوبة ..أكدت دار الإفتاء المصرية على استحباب صلاة التوبة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، مشيرة إلى أنها من القربات التي يلجأ إليها المسلم عقب الوقوع في المعصية طلباً للمغفرة والرحمة، حيث يُندب للمخطئ أن يسارع إلى الوضوء وإحسانه، ثم التوجه إلى الله بصلاة ركعتين بخشوع تام واستحضار للقلب، يعقبهما استغفار صادق ليكون ذلك سبباً في نيل عفو الله عز وجل.

صلاة التوبة وكيفية أدءها وعدد ركعاتها 
أوضحت الدار أن السنة النبوية المطهرة أكدت مشروعية صلاة التوبة، وحددت عدد ركعاتها باثنتين، يستوجب فيهما على المذنب الاجتهاد في الخشوع والتضرع، مستشهدة بما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له"، وعززت الدار هذا الهدي النبوي بالاستدلال بقوله تعالى في سورة آل عمران: "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم".


وشددت دار الإفتاء على أن صلاة التوبة لا تكتمل ثمارها إلا بتحقيق الشروط الجوهرية للتوبة النصوح، والتي تبدأ بالندم القلبي الصادق على فعل المعصية، والعزم الأكيد على عدم العودة إليها مرة أخرى، كما لفتت الدار الانتباه إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي ضرورة رد الحقوق إلى أصحابها إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآدميين، حيث لا تبرأ الذمة تماماً إلا بإعادة المظالم لأهلها أو طلب المسامحة منهم.

وتأتي هذه الفتوى في إطار تذكير المسلمين بسعة رحمة الله وفتح باب الأمل أمام المذنبين للرجوع إلى الطريق المستقيم، مؤكدة أن الصلاة والتطهر يمثلان وسيلة روحية فعالة لتنقية النفس من آثار الخطايا، مع ضرورة اقتران العمل الظاهري بالصدق الباطني والإصلاح الفعلي للسلوك، بما يضمن استقامة المسلم وثباته على الطاعة بعد نيل المغفرة بإذن الله تعالى.

بالصور

لميس الحديدي
6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

