محافظ الغربية : ضبط 14 ألف لتر سولار مهرب داخل منشآت صناعية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومستودعات البوتاجاز والمواد البترولية، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام السيطرة على منظومة الدعم والتصدي لمحاولات التلاعب والاتجار غير المشروع، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بعدد من مراكز المحافظة، عن ضبط كميات ضخمة من السولار المدعم المُهرب بلغت 14 ألف لتر داخل منشآت صناعية ببندر المحلة الكبرى ومركز طنطا، حيث تم ضبط مصنع لحيازته 8000 لتر سولار بدون تصريح، وآخر بحوزته 6000 لتر بالمخالفة للقوانين المنظمة.

تحرك تنفيذي

كما تم بمركز المحلة الكبرى ضبط مستودع لقيامه ببيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، والتحفظ على 20 أسطوانة بوتاجاز منزلية معدة للبيع بالمخالفة، فيما تم بزفتى تحرير محضر ضد مستودع قام بالتصرف في 391 أسطوانة بوتاجاز منزلي وبيعها بالسوق السوداء.

ردع مخالفين

وفي إطار إحكام الرقابة على السلع التموينية، تم ضبط بقال تمويني ببندر طنطا لقيامه بالتصرف غير المشروع في 666 كيس سكر تمويني و1555 كيس مكرونة مدعمة، بالمخالفة للتعليمات المنظمة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

تحسين خدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية المكثفة بشكل يومي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات للتلاعب بالمواد البترولية أو السلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.