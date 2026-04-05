محافظ الغربية يتابع جهود هيئة سلامة الغذاء ويعلن ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة

أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، توجيهاته بمواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة المواطنين، كثفت محافظة الغربية جهودها من خلال حملات رقابية مكبرة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم، وذلك في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة وضمان سلامة الغذاء المتداول والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات الصحية والضوابط القانونية.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت تحت إشراف المهندسة حنان عامر مديرة فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، عن ضبط ربع طن من الدواجن مجهولة المصدر داخل أحد المطابخ الخاصة بمطعم شهير، حيث تبين عدم وجود بيانات أو مستندات تفيد مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك، كما تم ضبط 250 كيلو من المكملات الغذائية المحظور تداولها بالأسواق لعدم مطابقتها للاشتراطات المعتمدة، إلى جانب التحفظ على 600 كيلو من الجبن تبين احتواؤها على أعفان واضحة، فضلًا عن ضبط ربع طن من أسماك الرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة تغير خواصها الطبيعية وظهور علامات الفساد عليها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية بشكل يومي وموسع على كافة المنافذ والأسواق، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتداول أي سلع غذائية تمثل خطرًا على صحة المواطنين، وأنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات، في إطار استراتيجية واضحة تضع صحة المواطن وسلامته في مقدمة الأولويات، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الانضباط الكامل داخل الأسواق.