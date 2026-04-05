أجواء روحانية مهيبة.. آلاف الأقباط يؤدون قداس «أحد الشعانين» بشرم الشيخ

شهدت كاتدرائية السمائيين، اليوم الأحد 5 أبريل 2026، احتفالات مهيبة بقداس عيد الزعف “أحد الشعانين” وسط أجواء روحانية مميزة ومشاركة واسعة من الأقباط والمقيمين والزائرين.

ويُعد هذا العيد من أهم المناسبات في الكنيسة القبطية، إذ يُحيي ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، وتُقام خلاله الصلوات والطقوس الخاصة، حيث تتزين الكنائس بسعف النخيل وأغصان الزيتون، في مشهد يعكس البهجة والروحانية.

زحام وتفاعل داخل الكنيسة

وامتلأت الكاتدرائية بالمصلين خلال القداس، فيما ارتفعت الترانيم والألحان الكنسية، وحمل المشاركون السعف المشغول في أشكال رمزية، مثل الصليب والتيجان، تعبيرًا عن الفرح بهذه المناسبة الدينية.

ويُعرف أحد الشعانين بأنه بداية أسبوع الآلام في التقويم القبطي، وهو الأسبوع الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويحمل طابعًا روحانيًا خاصًا لدى

وتُعد كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ واحدة من أبرز في جنوب سيناء، حيث تشهد سنويًا إقبالًا كبيرًا خلال الأعياد والمناسبات الدينية، سواء من أبناء المحافظة أو السائحين من مختلف الجنسيات، في صورة تعكس روح التسامح والتعايش.