رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

استجابة من محافظ أسوان لشكاوى المواطنين.. تدخلات عاجلة لتحسين الصرف والرعاية الصحية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنفيذ حزمة من التدخلات العاجلة لمعالجة عدد من المشكلات الحيوية التى تم رصدها عبر قنوات التواصل المختلفة ، وذلك فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والنظافة العامة، إلى جانب الخدمات الطبية والعلاجية حيث يأتى ذلك فى ظل التفاعل المباشر مع شكاوى ومطالب المواطنين ، وحرصاً منه على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

وكانت من أبرز الإجراءات العاجلة التى وجه محافظ أسوان بسرعة تنفيذها فى قطاع الصرف الصحى فقد تم تنفيذ أعمال تطهير وتسليك موسعة شملت عدداً من المناطق الحيوية من بينها المحمودية، والشادر، والرضوانية ، وطريق السادات، والسوق السياحي القديم، وشارع كلية التربية، وعمارات النادى، وكوبري معسكر الشباب، وعزبة العسكر، والطيبيات بمنطقة الكرور، بالإضافة إلى منطقة السيل الجديد بما ساهم فى تحسين كفاءة الشبكات والحد من الشكاوى المتكررة.

كما تم تنفيذ الأعمال من خلال فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة ، وبإشراف المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة  .
وتناشد أجهزة المحافظة المواطنين بضرورة الإلتزام بالسلوك الحضارى وعدم إلقاء أى مخلفات منزلية أو ردم أو أحجار داخل شبكات وخطوط الصرف الصحى، لما لذلك من آثار سلبية مباشرة تؤدى إلى إنسداد الشبكات وتعطل كفاءتها ، وهو ما يتسبب فى حدوث طفح لمياه الصرف بالشوارع  .

تدخلات عاجلة

أما بالنسبة لمشكلة الصرف الصحي بالسباعية غرب ، فجارى حالياً إستكمال مشروع الصرف الصحى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، مع إقتراب الإنتهاء من التنفيذ تمهيداً لدخوله مرحلة التشغيل التجريبى خلال الفترة القريبة المقبلة بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمة المقدمة للأهالى .

وفى القطاع الصحى تم التعامل الفورى مع مشكلة تسرب المياه بوحدة طب أسرة الكوبانية وهو ما تم متابعته ميدانياً من نائب مدير فرع الرعاية الصحية ، إلى جانب توجيه إدارة رضا المنتفعين بسرعة التنسيق لإجراء حجوزات الإحالات بالعيادات الخارجية ، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة ، فضلاً عن مد فترة عمل شفت الطوارئ لتبدأ من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الثانية عشرة مساءاُ ، مع إستمرار تقديم خدمات فحص مكتب الصحة خلال هذه الفترة ، وبالتوازى تم توقيع الكشف الطبى على 1183 مواطن من خلال إحدى القوافل الطبية التى تم تنظيمها بواسطة مديرية الصحة لأهالى الكوبانية .

وتؤكد هذه الجهود حرص محافظة أسوان على الإستجابة السريعة والفعالة لمطالب المواطنين من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ، والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة بما يسهم فى تحسين جودة الحياة اليومية وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم .

حريق
حريق
حريق

