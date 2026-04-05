جامعة أسوان: تنظيم قافلة طبية مجانية لجراحات تشوهات الأطفال

أعلنت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن تنظيم القافلة الطبية المجانية الأولى لعام 2026 والمتخصصة في جراحات التشوهات الخلقية للأطفال وتشوهات الحروق، وذلك في إطار فعاليات التعليم الطبي والإكلينيكي المستمر، وتعزيزًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الفحص والكشف يوم الجمعة القادم الموافق 10 أبريل، على أن تُجرى العمليات الجراحية يوم السبت داخل 3 غرف عمليات مجهزة، بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية بمستشفيات أسوان الجامعية، تضم أقسام التخدير والعناية المركزة، والأطفال، والتخاطب، وطب الفم والأسنان، إلى جانب فريق متكامل من قسم جراحة التجميل والإصلاح.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن هذه القافلة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي والإنساني، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه القوافل يعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات طبية متقدمة ومجانية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريب العملي للأطباء وهذا يؤكد أهمية دور كلية الطب ومستشفيات الجامعة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمجتمع الأسواني.

جهود جامعية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، أن القافلة تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين مختلف التخصصات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة للأطفال المستفيدين، مؤكدًا الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة الطبية.للمرضي والمتمردين علي من محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وقال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية، إن المستشفيات الجامعية سخّرت جميع إمكانياتها لإنجاح القافلة، من تجهيزات طبية وكوادر بشرية، لضمان إجراء العمليات بكفاءة وأمان، وتحقيق أفضل النتائج للمرضى.

فيما أكد الدكتور أحمد قناوي أن القافلة تمثل خطوة مهمة في دعم الخدمات الطبية المتخصصة بالمحافظة، وتعكس التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي في القطاع الطبي، وأن قسم جراحة التجميل والوجه والكفين يقوم بعدد من القوافل الطبية على مدار العام خدمة لأهالينا بأسوان.

وأكد الدكتور عمرو علم الدين، مدير مستشفى الجراحة، أن العمليات ستُجرى داخل غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الطبية الدقيقة، لضمان سلامة الأطفال وتحقيق أفضل نسب نجاح.

تأتي هذه القافلة ضمن خطة سنوية تشمل ثلاث قوافل طبية متخصصة، تستهدف تقديم خدمات علاجية مجانية، ورفع كفاءة التدريب الطبي، وخدمة المجتمع بمحافظة أسوان.