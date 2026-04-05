الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوافز وتدريب.. حسام عبد الفتاح يقدم مقترحا للنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية

النائب حسام سعيد عبد الفتاح
حسن رضوان

تقدم النائب حسام سعيد عبد الفتاح، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد، يستهدف تشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والتجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في مصر.

وأوضح النائب أن الاقتراح موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، مطالبًا بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس لمناقشته، في إطار دعم التحول الرقمي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وأشار حسام سعيد إلى أن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية أصبحت من أهم محركات النمو الحديثة، لما توفره من أدوات تدعم الشمول المالي، وترفع كفاءة المعاملات، وتسهم في تنشيط بيئة ريادة الأعمال.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية في هذا المجال، سواء من حيث البنية التحتية الرقمية أو الكوادر البشرية الشابة، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب حزمة من السياسات التحفيزية والتشريعات الداعمة لجذب الاستثمارات.

وتضمن المقترح تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، خاصة خلال السنوات الأولى من تأسيسها، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للشباب لرفع كفاءتهم في هذه القطاعات الحيوية.

وشدد النائب على أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار والنمو الاقتصادي.

