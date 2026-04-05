بيطري الغربية: تدشين قافلة طبية للكشف على الماشية والطيور وصرف التحصينات اللازمة

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية كفرالباجة التابعة لمركز كفرالزيات في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وتم خلالها فحص 941 طائرا وماشية.

توجيهات بيطري الغربية

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، وممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات.

دعم أمصال مواجهه الحمي القلاعية



وأشارت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور هيثم شربان مدير الإدارة البيطرية بمركز كفرالزيات، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 141 حيوان وماشية و 800طائر وصرف التحصينات والأدوية.

تحصينات المواشي



وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.