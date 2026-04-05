اتصالات النواب: إنهاء قانون حماية الأطفال من السوشيال ميديا خلال دور الانعقاد الحالي

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علي رأس اولويات اللجنة.

وشدد على أن القانون سيخرج إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي، في إطار حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وحماية النشء من التحديات الرقمية.

وأوضح بدوي عقب جلسة الاستماع التي عقدت اليوم بحضور عدد من الوزراء والاتحادات الطلابية وعدد من طلاب الجامعات والمدارس، أن اللجنة لديها إصرار كامل على تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وضمان حرية استخدام التكنولوجيا، مؤكداً أن فلسفة القانون لا تستهدف المنع أو التقييد، وإنما تقوم على التنظيم والضبط بما يحقق الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف بدوي أن مشروع القانون سيأتي نتاج حوار مجتمعي موسع، استمعت خلاله اللجنة إلى مختلف الآراء والتوجهات، بما يعكس حرصها على صياغة تشريع متكامل يواكب الواقع ويستجيب لمتطلبات المستقبل.

و وجه رئيس اللجنة الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والخبراء الذين شاركوا في جلسات الاستماع، مؤكداً أن اللجنة ما زالت منفتحة على كافة الآراء والمقترحات التي من شأنها إثراء النقاش والخروج بأفضل صياغة ممكنة للقانون.