مضيف هرمز| هشام الحلبي يكشف سيناريوهات الضربة الأمريكية للبنية التحتية الإيرانية

أكد اللواء الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاسترايجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هناك تهديدات أمريكية بضرب البنية التحتية.

واضاف اللواء الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاسترايجية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر اون، مساء اليوم الأحد، أنه في حالة ما لم تفتح طهران مضيق هرمز ستنفذ أمريكا تهديداتها بضرب البنية التحتية الإيرانية الأمر الذي يُرجع بإيران لعشرات السنوات.

وأكمل اللواء الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاسترايجية، أن إيران ردت بتهديد ضرب شركات تكنولوجيا في دول الخليج، وهذا الأمر يجب أن يكون مطروح بقوة.

وأشار اللواء الدكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاسترايجية، إلى أن نسبة صد الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج تخطت 90% وهذه النسبة غير مسبوقة.