هل يمكن علاج مرض الكلى المزمن؟.. اعرف الحقيقة

يُوصَف مرض الكلى المزمن غالبًا بأنه حالة "صامتة"، تتطور بهدوء حتى تبدأ الأعراض بالتأثير على الحياة اليومية. ومن الأسئلة التي تُطرح بكثرة بعد التشخيص: هل يمكن علاج هذه الحالة؟ والإجابة، بحسب الخبراء، ليست بهذه البساطة.

تقول الدكتورة مانسي سينغ، استشارية أمراض الكلى في مستشفى ريجنسي هيلث بكانبور: "يُعدّ سؤال إمكانية علاج مرض الكلى المزمن من أكثر الأسئلة شيوعًا في طب الكلى، والإجابة الصريحة عليه معقدة. ففي معظم الحالات، لا يمكن علاج مرض الكلى المزمن بشكل كامل، لأن أنسجة الكلى المتضررة لا تتجدد كما تفعل الأعضاء الأخرى".

ما هو مرض الكلى المزمن (CKD)؟



يشير مرض الكلى المزمن (CKD) في جوهره إلى التدهور التدريجي لوظائف الكلى مع مرور الوقت. تلعب الكلى دورًا حيويًا في تصفية الفضلات، وموازنة السوائل، والحفاظ على مستويات المعادن الأساسية في الجسم. بمجرد حدوث تلف كبير، يكون فقدان الوظيفة عادةً دائمًا. لكن هذا لا يعني أن الحالة خارجة عن السيطرة. ويضيف الدكتور سينغ منظورًا مهمًا: "من المهم أن يفهم المرضى ما يمكن أن يحققه التدخل المبكر". هذا التمييز أساسي. فبينما قد لا يكون الشفاء التام ممكنًا، إلا أن الكشف المبكر يمكن أن يغير مسار المرض بشكل كبير.

في المراحل الأولى، والتي غالباً ما ترتبط بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لا تزال الكلى تحتفظ ببعض الاحتياطي الوظيفي. ويوضح الدكتور سينغ قائلاً: "عندما يتم تشخيص مرض الكلى المزمن في مراحله المبكرة، وخاصةً عندما يكون سببه مرض السكري غير المنضبط، أو ارتفاع ضغط الدم، أو عوامل نمط الحياة، فإن الإدارة الطبية في الوقت المناسب وبشكل منتظم يمكن أن تُثبّت وظائف الكلى، وفي بعض الحالات، تُحسّنها جزئياً".

ما هو التحسين الجزئي؟



ترتبط فكرة "التحسن الجزئي" بقدرة الكلى على التعويض. إذ يمكن للأجزاء السليمة من الكلى أن تتحمل عبئًا إضافيًا إذا كان الضرر محدودًا. وتشير إلى أنه "إذا تم علاج السبب الكامن قبل تراكم الضرر بشكل كبير، فإن الأنسجة السليمة المتبقية يمكنها الاستمرار في العمل بكفاءة لسنوات".

من أبرز التحديات التي تواجه مرضى القصور الكلوي المزمن ندرة ظهور أعراضهم في المراحل المبكرة. يشعر الكثيرون بصحة جيدة تماماً حتى يتفاقم المرض. ويشير الدكتور سينغ إلى أن "هذا هو السبب تحديداً لأهمية الفحص المبكر، لأن المرض يكون صامتاً في مراحله الأولى، ولا يشعر معظم المرضى بأي أعراض حتى تتدهور وظائف الكلى بشكل ملحوظ".

إدارة مرض الكلى المزمن



تختلف استراتيجيات إدارة مرض الكلى المزمن باختلاف مرحلة المرض. في المراحل المبكرة، يركز العلاج على السيطرة على الأسباب الجذرية وحماية وظائف الكلى المتبقية. ويشمل ذلك الحفاظ على ضغط دم مثالي، وتنظيم مستوى السكر في الدم، واتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم ومناسب للكلى، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنب المواد التي قد تضر بالكلى. مع تقدم المرض، يتغير النهج العلاجي، إذ لا يعود الهدف هو التحسن، بل إبطاء التدهور والسيطرة على المضاعفات. في الحالات الشديدة، قد يحتاج المرضى إلى غسيل الكلى أو زراعة الكلى للبقاء على قيد الحياة.

على الرغم من خطورة الحالة، إلا أن هناك جانبًا مشجعًا. يقول الدكتور سينغ: "ما يجب أن يستوعبه المرضى من هذا هو أن تشخيص مرض الكلى المزمن ليس نهاية المطاف. فمع الرعاية والعلاج المناسبين، ونمط الحياة الصحي، من الممكن تمامًا التمتع بجودة حياة جيدة وإبطاء تطور المرض".