القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة.. صور

حسام الفقي

أعلنت الكلية التكنولوجية بالقاهرة – جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، عن نجاح طلاب برنامج الأوتوترونكس في تصميم وتصنيع أول سيارة جولف كهربائية متكاملة داخل ورش الكلية، باستخدام مكونات محلية، وذلك بدعم تقني من الجانب الكوري KoreaTech.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، حيث لم يقتصر على كونه مشروع تخرج، بل حقق نجاحًا لافتًا في المحافل العلمية، إذ حصد المركز الأول كأفضل مشروع ابتكاري، والمركز الثاني في المعرض العلمي، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الذي أقيم بمدينة أبو قير خلال العام الجامعي 2024/2025.

وشمل المشروع تنفيذ منظومة متكاملة لتصنيع سيارة كهربائية، بدءًا من تصميم الشاسيه وتوزيع الأحمال بما يحقق التوازن والاستقرار، مرورًا بتجهيز المنظومة الكهربائية وتركيب نظام الجر لضمان كفاءة استهلاك الطاقة، وصولًا إلى إجراء الاختبارات القياسية اللازمة للتأكد من معايير السلامة والأداء في مختلف ظروف التشغيل.

وجاء تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، وبإشراف الدكتور خالد مصطفى، منسق برنامج الأوتوترونكس، حيث وفرت إدارة الكلية الدعم الفني والأكاديمي اللازم للطلاب لتحقيق هذا الإنجاز المتميز.

كما حظي المشروع باهتمام رسمي، حيث تم عرضه واختباره بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل، وهو ما يعكس الثقة في قدرات طلاب البرامج التكنولوجية ودورهم في دعم مستقبل الصناعة والنقل الكهربائي في مصر.

وأكدت الجامعة استمرار العمل داخل ورش الكلية على تطوير نموذج جديد بمواصفات أكثر تقدمًا، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويعكس هذا الإنجاز حرص جامعة حلوان التكنولوجية الدولية على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الابتكار والمنافسة، من خلال تقديم مشروعات تطبيقية تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التحول نحو وسائل النقل النظيفة.

الكلية التكنولوجية جامعة حلوان التكنولوجية حلوان التكنولوجية جامعة حلوان طلاب برنامج الأوتوترونكس سيارة جولف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

مهرجان مسرح الجنوب

عروض مسرح شباب الجنوب بالمدن الجديدة بقنا

ماذا حدث في بيت الصبّاح

ماذا حدث في بيت الصباح.. تجربة تفاعلية على مسرح قصر ثقافة الشاطبي

Visions du Réel

164 فيلماً.. مهرجان Visions du Réel يعود في دورته الـ57 ببرنامج قوي

بالصور

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

فيديو

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد