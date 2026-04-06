قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء ونظيره المغربي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أزمة الفكة بمناقشات اقتصادية الشيوخ اليوم الإثنين.. تفاصيل

محمد الشعراوي

تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب باسم محمد كامل، بشأن ضرورة طرح كميات كافية من العملات المعدنية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية.

وأكد النائب أن اختفاء العملات المعدنية، أو ما يُعرف بـ"الفكة"، أصبح أزمة حقيقية تؤثر بشكل مباشر على المعاملات اليومية للمواطنين، وتنعكس سلبًا على كفاءة الدورة النقدية.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في توافر العملات المعدنية من فئات الجنيه والنصف جنيه وغيرها، ما تسبب في صعوبات بإتمام المعاملات المالية الصغيرة، خاصة في وسائل المواصلات العامة والأنشطة التجارية محدودة القيمة.

وأشار إلى أن هناك أسبابًا محتملة لهذه الأزمة، من بينها ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات مقارنة بقيمتها الاسمية، ما قد يدفع بعض الأفراد إلى جمعها وصهرها لتحقيق أرباح، وهو ما يمثل إهدارًا للأصول النقدية ويؤثر على استقرار التداول.

وأضاف أن الخامات المستخدمة في تصنيع الجنيه المعدني مستوردة، وتصل تكلفتها التقديرية إلى أكثر من ثلاثة جنيهات دون احتساب تكاليف التصنيع، ما يفاقم المشكلة.

وطالب النائب بضرورة ضخ كميات كافية من العملات المعدنية في الأسواق والبنوك بشكل منتظم، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات جمع وصهر العملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما شدد على أهمية دراسة تعديل مكونات العملات المعدنية بحيث تكون تكلفة إنتاجها أقل من قيمتها الاسمية، لتفادي تكرار الأزمة مستقبلاً.

ودعا إلى التوسع في استخدام وسائل الدفع الرقمية، خاصة في المعاملات الحكومية مثل الرسوم والطوابع، لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية، إلى جانب دراسة إصدار فئات ورقية مناسبة تسهم في تسهيل التعاملات اليومية.

وأكد أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم استقرار النظام النقدي، وتيسير المعاملات للمواطنين، والحفاظ على الموارد المالية للدولة.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشيوخ النائب باسم محمد كامل العملات المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يستقبل السفير الكويتي لدى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

وزارة الأوقاف

الأوقاف في اليوم الدولي للرياضة: بناء الأجساد لا ينفصل عن بناء الوعي وصناعة الإنسان

معنى حديث "رضا الرب في رضا الوالد"

ما معنى حديث رضا الرب في رضا الوالد؟.. علي حمعة يجيب

بالصور

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد