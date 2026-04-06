مرسي مطروح ترفع آثار حريق شاحنة فواكه.. وفتح الطريق الدولي

وجه اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح بسرعة التعامل الفوري مع حادث نشوب حريق في شاحنة بمبرد بها خضروات وفواكة بالطريق الدولي الساحلي مطروح الاسكندرية.

وأشار رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح إلى أنه تم عمل كرودن حول حادث السيارة والتواصل مع قيادة الطريق للإبلاغ عن الحادث ، علي الفور توجه نواب رئيس المدينة لقطاع قري شرق والمدينة ومشاركة مجتمعية من الأهالي ، للتعامل مع حادث اشتعال النار في شاحنة بمبرد بها خضروات وفواكة ، وعودة حركة سير السيارات بالطريق الدولي دون إصابات ووفيات .

وتلقت غرفة العمليات وإدارة المرور بلاغًا باشتعال النار في سيارة في شاحنة بمبرد بها خضروات وفواكة ، وانتقل على الفور مجلس المدينة والحماية المدنية والمرور، وسيارات الإسعاف، والمعدات المخصّصة لرفع الحمولة الضخمة التي تسببت في إغلاق جزئي لأحد حارات الطريق الدولي .

وبحسب المعاينة الأولية، يرجع سبب الحادث إلى انفجار كاوتش واشتعلت فيه النار وقامت سيارة تسير خلف السيارة المشتغلة بتنبية السائق علي الفور قام بفصل مبرد الشاحنة المشتعلة عن الجرار وتمت السيطرة علي الحريق من خلال رجال الحماية المدنية ، فيما لم تُسجّل أي إصابات أو وفيات في الحادث .

وقامت مدينة مرسى مطروح برفع آثار الحادث مع الأهالي وفتح الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بمتابعة فتح الطريق الدولي الساحلي بعد حادث اشتعال سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالخضروات وتم فتح الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية والتعامل مع الحادث.