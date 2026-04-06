قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب كيان مصر: قانون المحليات يعيد هيبة الرقابة الشعبية ويعزز التواصل بين الدولة وصانع القرار

أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر
أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر

أكد الدكتور أحمد عبدالعال خليل، رئيس حزب كيان مصر، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجاري مناقشته داخل مجلس النواب يُمثل أحد أهم الاستحقاقات التشريعية المؤجلة منذ عام 2008، مشددًا على أن إقراره بات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن غياب انتخابات المحليات طوال هذه السنوات خلق فجوة واضحة في منظومة المشاركة الشعبية والرقابة على الأداء التنفيذي، وهو ما يجعل صدور القانون الجديد خطوة حاسمة لإعادة تفعيل دور المجالس المحلية باعتبارها خط الدفاع الأول في تواصل المواطن مع الدولة.

وأشار إلى أن أهمية القانون لا تقتصر على إجراء الانتخابات فقط، بل تمتد إلى إحداث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات، من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، وتحسين آليات إدارة الملفات الخدمية داخل القرى والمدن والمحافظات.

وأضاف رئيس الحزب أن القانون الجديد سيدعم توجه الدولة نحو اللامركزية، ويساهم في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين المناطق، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطن المصري.

وشدد على أن إقرار قانون المحليات يمثل فرصة حقيقية لبناء جيل جديد من الكوادر المحلية المؤهلة، القادرة على إدارة الملفات بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح إداري.

وكشف أن حزب كيان مصر يعمل حاليًا على إعداد وتأهيل كوادر شبابية لخوض انتخابات المحليات المقبلة، وفق رؤية تعتمد على الجمع بين التأهيل العلمي والخبرة الميدانية، مع تطبيق نظم تقييم ومتابعة تضمن تحقيق أداء فعّال على أرض الواقع.

وأكد خليل أن الجميع يترقب صدور هذا القانون باعتباره نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المحلي القائم على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بما يعزز من قوة مؤسسات الدولة ويضع المواطن في قلب عملية التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

