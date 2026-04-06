إحالة مدير التعليم الثانوي ببنها وناظر مدرسة والإشراف للتحقيق بسبب المخالفات

أصدر الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا حاسما بإحالة مدير مدرسة بنها الثانوية العسكرية للتحقيق الفوري، وطاقم الإشراف اليومي بالمدرسة، وإحالة مدير مرحلة التعليم الثانوي بإدارة بنها التعليمية للتحقيق ، وذلك لثبوت مخالفة التعليمات المنظمة والضوابط المتبع، بناءً على الجولات الميدانية والمتابعة الدقيقة لانتظام العملية التعليمية.



وفي سياق متصل، وجه مدير تعليم القليوبية. بتشكيل لجنة موسعة تضم عناصر من المتابعة، والشئون القانونية، والحوكمة لإجراء مراجعة شاملة لكافة الملفات الإدارية والمالية بالمدرسة، لضمان استعادة الانضباط وتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب مشيرا إنّ الريادة التعليمية تبدأ من الالتزام، ولا تهاون مع أي تقصير يمس هيبة المؤسسة أو مستقبل طالب.



ووجه مدير تعليم القليوبية بتكثيف فرق المتابعة الميدانية لتجوب المدارس بشكل مفاجئ ودوري، للوقوف على تذليل العقبات التي تواجه المعلمين والطلاب على حد سواء.



كما شدد على أن مستوى النظافة داخل الحقل المدرسي ليس أمرا ثانويا، بل هو جزء أصيل من التربية، موجها بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدارس وتوفير بيئة صحية تليق بأبنائنا الطلاب.