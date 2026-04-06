وافدو قناة السويس يشاركون في ملتقى الحضارات بجامعة المنيا

شارك الطلاب الوافدون بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية في فعاليات ملتقى الحضارات الذي تستضيفه جامعة المنيا، وذلك احتفالًا باليوبيل الذهبي للجامعة، خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2026، بمشاركة 20 جامعة مصرية تمثل 24 جنسية من مختلف بلدان العالم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وضم وفد الجامعة 14 وافدًا من جنسيات متعددة، حيث شارك 4 وافدين إندونيسيين يدرسون الدكتوراه في الإعلام والدراسات الإسلامية، وهم: ديدي فيرمانا، ومحمد إسكندر، وتبشير مشكر، وألفا شهريار، إلى جانب الطالب أكرم أدهم، سوري الجنسية، ويدرس الماجستير في طب الأسنان، والطالب الفلسطيني عبد الرحمن أبو سنينة، الدارس لمرحلة الماجستير في طب الأسنان. كما شاركت مجموعة من طلاب مرحلة البكالوريوس بالفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الطب البشري من الجالية السودانية، وهم: محمد أحمد، وعلا الوليد، وإيرين خالد، ورنا قرشي، وخالد الفضل، ومساعد محمد، وعثمان بابكر، بالإضافة إلى الوافد الصيني إسماعيل Wenbo Me، الدارس لمرحلة الدكتوراه بكلية الآداب.

ورافق الوفد كلٌّ من الدكتور محمد الحماحمي، منسق عام الوافدين بالجامعة، والدكتورة نعم محي الدين، رئيس وحدة الوافدين بمكتب التعاون الدولي بالجامعة، والأستاذ خالد فوزي من إدارة الوافدين بالجامعة.

وشهد اليوم الأول للملتقى استقبال الوفود المشاركة أمام مبنى رئيس الجامعة، حيث كان في استقبالهم الدكتور حسام، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الرياضية، بعروض فنية مميزة شملت رقصات التنورة والتحطيب الصعيدي، في أجواء احتفالية عكست روح التراث المصري الأصيل، كما تم الترحيب بالطلاب من خلال رئيس الجامعة، الذي نقل خالص تحياته إلى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وعقب مراسم الاستقبال، تم تسكين الطلاب والمرافقين بالسكن الفندقي التابع للجامعة، وفي المساء لبّى الوفد، إلى جانب باقي الوفود المشاركة، دعوة رئيس جامعة المنيا لحضور حفل العشاء الذي أُقيم بنادي أعضاء هيئة التدريس، وتخلله حفل موسيقي ترحيبي، في أجواء تعكس عمق التلاقي الثقافي، وتعزز أواصر التواصل بين مختلف الشعوب المشاركة في ملتقى الحضارات.