طفرة طبية في الوادي الجديد.. افتتاح أول فرع لصيدلية الإسعاف بالخارجة

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أول فرع لصيدلية الإسعاف بشارع بورسعيد بمدينة الخارجة، الذي يُعد أحدث فروع سلسلة صيدليات الإسعاف المصرية، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، بحضور الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية ولفيف من قيادات الشركة.

وأضحت المحافظ أن افتتاح الفرع يأتي في إطار جهود المحافظة الحثيثة لدعم المنظومة الطبية وتوفير كافة الخدمات المطلوبة و التي تمس احتياجات المواطنين و تخفيف العبء عن كاهل المرضى، مؤكدةً أن الصيدلة تتيح توفير أدوية الأورام والحالات الحرجة والنواقص بأسعار مناسبة وبجودة مضمونة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

كما أشارت إلى التنسيق مع الشركة لافتتاح فرعين آخرين بمركزي الداخلة والفرافرة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تغطية مختلف مراكز المحافظة وتوفير الخدمة مع مراعاة البعد الجغرافي بين المراكز، بما يدعم جهود الدولة في توفير الدواء الآمن والفعّال للمواطنين.