بسنت حاتم تتألق بإطلالة الأبيض والأسود وتبرز أناقتها العصرية

خطفت الفنانة بسنت حاتم الأنظار بأحدث جلسة تصوير ظهرت خلالها بإطلالة بالأبيض والأسود، عكست مزيجًا من الأناقة الكلاسيكية والجرأة العصرية، لتؤكد مرة جديدة قدرتها على الظهور بشكل مختلف ومميز.

وظهرت بسنت بإطلالة سوداء لامعة بتصميم عصري مع تسريحة شعر منسدلة ومكياج هادئ أبرز ملامحها، خاصة مع اعتمادها على تفاصيل بسيطة لكنها مؤثرة.

وتواصل بسنت حاتم لفت الأنظار بإطلالاتها المتجددة في كل جلسة تصوير، بالتزامن مع نشاطها الفني، حيث تجسد شخصية "نور" في مسلسل بدون مقابل، وشخصية "نوران" في مسلسل حق ضايع، في خطوة تعكس تنوع اختياراتها الفنية وسعيها لإثبات نفسها بقوة.