هل تنجح الحكومة في ضبط الأسعار عبر مراقبة السلع الأساسية؟

تواصل الحكومة جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار من خلال متابعة مستمرة للسلع الاستراتيجية، يأتي ذلك في إطار حرصها على حماية المواطنين وتأمين قدرتهم الشرائية، وضمان توافر السلع الأساسية .



في هذا الصدد، أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن متابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المستمرة لتوافر السلع الاستراتيجية تمثل خطوة محورية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات الدورية تعكس نهجًا حكوميًا واعيًا لإدارة الملفات الاقتصادية الحيوية بكفاءة وشفافية.

وأوضح "جبيلي"، أن الهدف الأساسي من هذه المتابعة يتمثل في تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لفترات كافية، بما يضمن قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات مفاجئة في الأسواق أو أزمات خارجية قد تؤثر على حركة الاستيراد والتجارة العالمية، لافتًا إلى أن هذا النهج يسهم بشكل مباشر في ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التنسيق المستمر بين وزارات التموين والتجارة والصناعة والجهات المعنية، إلى جانب المؤسسات المالية، يعزز من كفاءة إدارة ملف الإمدادات، سواء عبر دعم الإنتاج المحلي أو تنظيم عمليات الاستيراد وفق احتياجات السوق الفعلية، بما يمنع حدوث نقص أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

ولفت "جبيلي"، إلى أن هذه التحركات الحكومية تعكس رؤية استباقية واضحة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، مشددًا على أن الشفافية في عرض بيانات المخزون والسلع تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة مواردها وحماية استقرار السوق.