أبطال مصر في فور تو سكور يتأهلون إلى نهائي العالم في كندا

اختتمت بطولة “ريد بُل فور تو سكور” منافساتها في مصر، بنادي راماج بالقاهرة، بعد رحلة حافلة بالإثارة والتحدي، شهدت مشاركة نخبة من أبرز المواهب الكروية من مختلف محافظات الجمهورية.

وتمكن فريق Mimi من التتويج بلقب فئة الرجال، فيما حصد فريق El Nosoor لقب فئة السيدات، عقب أداء قوي ومباريات حاسمة في النهائي الوطني عكست مستوى المنافسة المرتفع بين الفرق المشاركة.

ويواصل الفريقان الفائزان مشوارهما نحو الساحة العالمية، حيث يمثلان مصر في النهائي العالمي للبطولة، والمقرر إقامته في مدينة Toronto خلال شهر أغسطس المقبل، بمشاركة فرق من 19 دولة، في منافسة قوية لحصد لقب البطولة العالمية.

وتؤكد هذه النسخة من البطولة نجاحها المستمر في تقديم منصة تنافسية مميزة لعشاق كرة القدم البديلة، من خلال نظامها السريع والمبتكر، الذي يعتمد على مشاركة 4 لاعبين لكل فريق دون حراس مرمى، ولمدة 10 دقائق فقط لكل مباراة.

ويمنح نظام البطولة طابعًا استثنائيًا، حيث يتم احتساب أهداف الدقيقة الأولى والأخيرة بهدفين، ما يضيف مزيدًا من الإثارة ويجعل كل لحظة في اللقاء حاسمة وقابلة لتغيير مجريات المباراة.

وشهدت البطولة هذا العام مشاركة واسعة من الفرق الرجالية والنسائية، حيث تنافست 16 فريقًا في فئة السيدات خلال التصفيات، في مؤشر واضح على تنامي حضور كرة القدم النسائية البديلة في مصر.

ومع تأهل فريقي Mimi وEl Nosoor، تتجه الأنظار نحو النهائي العالمي، حيث يسعى ممثلو مصر إلى تحقيق إنجاز جديد والمنافسة بقوة على اللقب العالمي، وإثبات مكانتهم بين نخبة الفرق على مستوى العالم.