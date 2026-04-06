اقتصادية الشيوخ: توجيهات الرئيس حاسمة لترسيخ استقرار سوق الصرف وكبح المضاربات

قالت النائبة أماني فاخر، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار النقدي والثقة في الاقتصاد المصري.



وأضافت «فاخر»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن تأمين الاحتياجات الدولارية لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية يمثل ركيزة أساسية لضبط سوق الصرف الأجنبي والحد من الممارسات غير الرسمية، وعلى رأسها السوق الموازية، التي تشكل أحد أبرز مصادر التشوهات الاقتصادية.



وأوضحت أن التوجيهات الرئاسية تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية القضاء على ظاهرة الدولرة والمضاربات قصيرة الأجل، بما في ذلك العقود الآجلة غير المنضبطة، التي تسهم في خلق توقعات غير واقعية لسعر الصرف وتغذي موجات التضخم.



كما أكدت أن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وزيادة التدفقات الدولارية يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق، ويسهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.