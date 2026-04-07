قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الزواج بدون ولي باطل أم صحيح؟.. احذروا الوقوع في الحرام
تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع
حرب نهاية الزمان.. هل يظهر المهدي المنتظر بعد انتهاء مهلة ترامب لإيران؟
محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع.. بعد قليل
مرحلة الحسم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟
هل تقرر تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 بالمدارس للمرة الثانية؟|التعليم تنفي
هل يجوز ترويع الناس ولو على سبيل المزاح؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق
الأرقام غير دقيقة.. شبانة يرد على اتهام مجلس الأهلي بإهدار المال العام
الليلة.. مواجهة نارية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: تثبيت تصنيف مصر الائتماني يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد رامي حجازي أن تثبيت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع النظرة المستقبلية الإيجابية يمثل رسالة قوية تعكس ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات الاقتصاد الكلي تعزز الثقة

وأوضح حجازي، في تصريحات تليفزيونية، أن استمرار النظرة الإيجابية منذ مارس 2024 يعكس نجاح الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومن أبرزها:

  • ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.7 مليار دولار.
  • زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 41.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعزز استقرار سوق الصرف وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

نجاح السياسات النقدية والمالية

أضاف حجازي أن تراجع معدلات التضخم إلى 13.4%، بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.3%، يمثل دليلاً على نجاح السياسات المالية والنقدية في:

  • احتواء الضغوط التضخمية
  • الحفاظ على النشاط الاقتصادي

وأكد أن هذه النتائج تمنح المستثمرين المحليين والأجانب قدراً أكبر من الثقة في السوق المصرية.

تحسن النظرة الدولية للأسواق

أوضح حجازي أن استقرار سعر الدولار قرب مستوى 54 جنيهاً، إلى جانب انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى نحو 329 نقطة أساس، يعكس تحسناً واضحاً في تقديرات الأسواق الدولية للاقتصاد المصري، مؤكداً أن الدولة تسير في مسار إصلاحي مدعوم بتحسن التدفقات النقدية من الخارج وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

استمرار التحديات والإصلاحات

وأشار حجازي إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني لا يعني غياب التحديات، لكنه يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الخارجية والضغوط الإقليمية، خاصة مع:

  • استمرار الإصلاحات الاقتصادية
  • تحقيق فوائض أولية بالموازنة
  • تعزيز دور القطاع الخاص

رؤية وكالة Moody's

أكدت وكالة Moody's أن الإبقاء على النظرة الإيجابية يعكس:

  • تحسن المؤشرات المالية والخارجية
  • استمرار الإصلاحات الاقتصادية
  • توقعات بمزيد من تراجع أعباء التمويل
  • تحسن قدرة مصر على خدمة الدين خلال السنوات المقبلة
تثبيت وكالة Moodys مصر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

