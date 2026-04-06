متابعة ميدانية مكثفة لقوافل الصحة بالأقصر لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الطبية

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولات ميدانية موسعة لمتابعة عدد من القوافل الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد فعاليات قافلة تنظيم الأسرة بمنطقة حاجر المريس، والتي نُفذت بمشاركة فرق المبادرات الرئاسية، حيث تم تقديم حزمة متكاملة من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب التوعية والمشورة الطبية للمواطنين. وخلال الزيارة، تابع انتظام العمل والتأكد من توافر كافة الوسائل والخدمات، كما اطمأن على مستوى الإقبال ورضا المنتفعين عن الخدمة المقدمة. كما تضمنت القافلة تنفيذ ندوات تثقيفية تناولت أهمية تنظيم الأسرة وفوائد المباعدة بين الولادات، مع تصحيح المفاهيم الخاطئة، بما يسهم في رفع الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات السليمة.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة القافلة الطبية المقامة بقرية الشيخ أحود بإدارة إسنا الصحية، يرافقه عدد من قيادات المديرية، حيث تابع سير العمل داخل العيادات المختلفة، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا ضرورة تقديم خدمات طبية متميزة بكفاءة عالية وتذليل أي معوقات قد تواجه الفرق الطبية.

كما شملت الجولة المرور على وحدة نجع غريب الصحية، لمتابعة انتظام العمل بها، حيث تم تفقد أقسام الاستقبال وتنظيم الأسرة والتطعيمات، ومراجعة سجلات التردد والخدمات المقدمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وانتظام تقديم الخدمة، مع التأكيد على أهمية حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمة على الوجه الأمثل.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر استمرار تنظيم القوافل الطبية وقوافل تنظيم الأسرة بالمجان، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وتحقيق أهداف الدولة في تحسين المؤشرات الصحية، دعمًا لصحة الأسرة المصرية وبناء مجتمع أكثر صحة واستقرارًا.