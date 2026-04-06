محلل بالحزب الجمهوري الأمريكي: الفرصة قائمة لوقف الحرب الإيرانية والدخول في مفاوضات

قال المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي إريك براون، إنّ الفرصة لا تزال قائمة لوقف الأعمال العدائية واستعادة مسار المفاوضات والدبلوماسية، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على القرارات التي ستتخذها إيران خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج مطروح للنقاش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس الأمريكي شدد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها مسألة حيوية لإمدادات الطاقة العالمية، موضحاً أن إيران تمتلك القدرة على فتح المضيق أو إغلاقه، وقد سبق أن تسببت في عرقلة المرور، ما قد يؤثر بشكل مباشر على الحلفاء، لا سيما في قارة آسيا.

وتابع، أن إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حركة الملاحة الطبيعية قد تمثل خطوة محورية نحو التهدئة، لافتاً إلى أن إظهار القيادة الإيرانية قدراً من العقلانية في هذا الملف يمكن أن يسهم في تخفيف حدة التوتر.

وأشار إلى أن مسار التهدئة يظل مرتبطاً بإجراءات عملية على الأرض، وفي مقدمتها ضمان انسياب حركة التجارة والطاقة، ما يعزز فرص العودة إلى طاولة المفاوضات واحتواء التصعيد.


