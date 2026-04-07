النقل تستعرض بالصور السلوكيات السلبية لمستخدمي مرفق السكك الحديدية

في إطار حملة سلامتك تهمنا – نشرت وزارة النقل صور جديدة للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية ، والتي تتسبب في أضرار للركاب كما تعرض حياتهم للخطر بالإضافة إلى تعطيل مسير القطارات ، ومن بين هذه السلوكيات السلبية إقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه ، وإقامة المعابر الغير قانونية على شريط السكة الحديد ، و شد فرامل الهواء أثناء سير القطار و إلقاء القمامة على القضبان.

بالإضافة إلى ركوب القطارات في الاماكن غير المخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات وكذلك قذف الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين ، بالإضافة الى محاولة الركوب أثناء سير القطار والتدخين داخل المحطات والقطارات

و ناشدت الوزارة السادة المواطنين، المشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية التى تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر، وأضراراً فى جرارات وعربات القطارات.