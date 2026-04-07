شهادات الجيران تكشف المستور.. ضحية تلا من كفاح لقمة العيش إلى طعنة غدر أنهت حياته

في أعقاب الجريمة التي هزّت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، تتواصل محاولات كشف الحقيقة وسط تضارب الروايات وتداول اتهامات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعيدًا عن هذه الضوضاء، يبرز صوت آخر لا يقل أهمية.

صوت الجيران، الذين عاشوا تفاصيل حياة الضحية عن قرب، وشهدوا على سلوكه اليومي داخل المجتمع. شهاداتهم لا ترسم فقط ملامح رجل رحل، بل تكشف أيضًا جانبًا إنسانيًا عميقًا لقصة انتهت بشكل مأساوي.

"كان في حاله".. بداية شهادة من قلب الشارع

يبدأ أحد الجيران حديثه بنبرة يغلب عليها الحزن والذهول، مؤكدًا أن ما حدث كان صدمة للجميع: "والله اللي حصل ده صدمة.. الراجل كان جاري وبيننا حوالي 50 متر بس، في نفس الشارع، وكلنا عارفينه كويس."

ويضيف أن الضحية، رغم بلوغه 41 عامًا، كان يتمتع بروح شاب في منتصف العشرينات، مليء بالحيوية والسعي والعمل، مشيرًا إلى أنه كان مثالًا للشخص المكافح الذي لا يعرف الكسل أو الاعتماد على الغير.

رحلة كفاح طويلة.. "ماكانش عنده حاجة اسمها عيب"

بحسب روايات الجيران، لم تكن حياة أحمد سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات والعمل المتواصل. فقد بدأ العمل منذ سنوات طويلة قبل زواجه، وتنقل بين العديد من المهن من أجل توفير حياة كريمة لنفسه ولأسرته.

عمل في تحميل الدقيق، وقاد "توك توك"، واشترى "تروسيكل"، كما خاض تجارب تجارية متعددة، منها تربية الدواجن، بالإضافة إلى مشاركته في مشروع فرن. كل ذلك من أجل هدف واحد.. تأمين احتياجات أسرته.

يقول أحد الجيران: "والله ماكانش عنده حاجة اسمها شغل عيب.. كان بيشتغل أي حاجة بالحلال عشان يصرف على بيته وولاده."



رب أسرة من طراز خاص

لم يكن أحمد مجرد عامل مجتهد، بل كان رب أسرة مسؤولًا، ترك خلفه ثلاثة أطفال وزوجة وصفها الجيران بأنها "سيدة محترمة جدًا".

وكان بحسب الشهادات يضع أسرته في مقدمة أولوياته، ويسعى دائمًا لتأمين مستقبلهم رغم ظروفه الصعبة.

ويضيف أحد الجيران: "ده كان عايش علشان عياله.. كل يوم بيجري ويشتغل علشان يوفر لهم لقمة العيش."

"ابن بلد وأصيل".. سيرة طيبة يشهد بها الجميع

اتفق الجيران على أن الضحية كان يتمتع بسمعة طيبة داخل المنطقة، ولم يُعرف عنه الدخول في أي مشكلات أو خلافات مع الآخرين.

يقول أحدهم: "ده ابن حتتنا من وهو صغير.. عمره ما غلط في حد ولا عمل مشكلة مع حد، وكان دايمًا في حاله."

بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أنه لم يكن من النوع الذي يتدخل في شؤون الآخرين أو يتورط في سلوكيات مشبوهة، وهو ما يتناقض بحسب رأيهم مع الاتهامات التي تم تداولها بعد الواقعة.

بر الوالدين وتحمل المسؤولية مبكرًا

من أبرز ما تكرر في شهادات الجيران، هو حديثهم عن برّ أحمد بوالديه، وتحمله مسؤولية أسرته منذ صغره.

فقد كان بحسب رواياتهم السند الحقيقي لأسرته، خاصة بعد وفاة والده منذ سنوات، ثم والدته لاحقًا.

وأشار أحد الجيران إلى أن أحمد كان يعول والدته وأخواته، بل وكان يتحمل مسؤوليات تفوق سنه بكثير، قائلًا: “هو اللي كان شايل البيت كله.. وكان مثال للابن البار.”

صدمة الجريمة.. "لحد دلوقتي مش مصدقين"

لم يتمكن الجيران من استيعاب ما حدث حتى الآن، مؤكدين أن الخبر وقع عليهم كالصاعقة.

يقول أحدهم: "إحنا لحد دلوقتي مش مستوعبين.. امبارح بس كنا بنشوفه عادي، وفجأة نسمع إنه اتقتل!"

وأضاف آخر: "البلد كلها حزينة عليه.. ماحدش كان يتخيل إن نهايته تكون كده."

تشكيك في الاتهامات.. "محاولة لتشويه سمعته"

أعرب عدد من الجيران عن رفضهم للروايات التي تتهم الضحية بسلوكيات غير لائقة، معتبرين أنها محاولات لتبرير الجريمة أو تخفيف الضغط عن المتهمين. وقال أحدهم: "الكلام اللي بيتقال ده مش حقيقي.. الناس كلها عارفة إنه محترم، واللي بيحصل ده تشويه لسمعته."

وأضاف أن ردود فعل الأهالي في المنطقة كانت غاضبة، خاصة بعد ظهور بعض التصريحات التي وصفوها بأنها "مسيئة وغير دقيقة".

كواليس الواقعة.. استدراج وغدر؟

وفقًا لما تداوله الجيران، فإن الضحية تم استدراجه إلى مكان بعيد نسبيًا عن المنطقة، حيث جرى الحديث عن وجود معاملات مالية أو "شيكات"، قبل أن تتطور الأمور بشكل مفاجئ.

وأشار أحدهم إلى أن الضحية لم يكن يتوقع ما سيحدث، قائلًا:

"راح لهم وهو مطمّن.. ماكانش يعرف إن في غدر مستنيه."

وتبقى هذه الرواية كغيرها قيد التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الجهات المختصة.

المتهم وسنّه.. جدل مستمر

تحدث الجيران أيضًا عن سن المتهم، حيث أشاروا إلى أنه يبلغ نحو 19 عامًا، مؤكدين أنه ليس طفلًا صغيرًا، بل شابًا مدركًا لتصرفاته.

وقال أحدهم: "اللي يمسك سكينة ويضرب بيها يبقى عارف هو بيعمل إيه."

كما أشاروا إلى أن الواقعة لم تكن فردية، بل تمت في وجود آخرين، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد.

مجتمع يرفض العنف.. "كان رايح لهم وهو مطمّن"

من بين النقاط التي شدد عليها الجيران، أن الضحية لم يكن من أصحاب المشاكل، وهو ما يجعل فكرة ذهابه لمقابلة أشخاص آخرين أمرًا طبيعيًا بالنسبة له.

يقول أحدهم: "لو كان بتاع مشاكل، ماكنش راح لهم كده.. كان رايح وهو مطمّن."

وهذا ما يعزز في نظرهم فرضية أن ما حدث كان نتيجة "خداع" أو "استدراج".

خسارة إنسانية.. أب وثلاثة أطفال بلا سند

رحيل أحمد لم يكن مجرد فقدان لشخص، بل خسارة لأسرة كاملة فقدت عائلها الأساسي.

ثلاثة أطفال أصبحوا فجأة بلا أب، وزوجة فقدت شريك حياتها، وسط ظروف اقتصادية صعبة.

يقول أحد الجيران: “دلوقتي مين هيصرف على عياله؟ ده كان يوم بيومه، بيشتغل علشان يعيش.”

تكشف شهادات الجيران عن صورة مختلفة تمامًا للضحية، صورة رجل بسيط، مكافح، عاش حياته في صمت، وسعى لتأمين مستقبل أسرته بعرق جبينه. وبين هذه الصورة، والروايات الأخرى التي تحاول ربط الجريمة بسلوكيات مزعومة، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة التحقيقات الرسمية.

لكن المؤكد أن الجريمة تركت جرحًا عميقًا في قلوب كل من عرف أحمد، وطرحت تساؤلات كبيرة حول أسباب العنف، وخطورة تصفية الخلافات بطرق مأساوية.