الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يشيد بقرار اعتماد الشهادات الدولية من التعليم

أشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف الخاص باعتماد الشهادات الدولية وحصر الاعتماد بوزارة التربية والتعليم فقط.

ووصف عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين وزير التربية والتعليم بالوزير الجرئ صاحب القرارات الحاسمة، مؤكداً أن القرار الأخير الصادر بشأن حصر اعتماد الشهادات الدولية وبخاصة الدبلومة الأمريكية يقضى على فوضى الاعتماد التي كانت موجودة منذ سنوات، لافتاً إلى أن جرأة وشجاعة الوزير في هذا القرار تعبر عن سياسات الوزارة لحماية الطلاب وأولياء أمورهم من محاولات استغلالهم من قبل بعض ضعاف النفوس الراغبين في تحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، وأن الوزارة قادرة على الردع ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة وضبط اعتماد الشهادات الدولية وبخاصة الدبلومة الأمريكية، وتحصيل رسوم اعتماد مخفضة بالجنيه المصري لصالح وزارة التربية والتعليم بدلاً من تحصيلها بالدولار بصورة مبالغ فيها لصالح جهات أجنبية، وأوضح أن ذلك الإجراء يخفف كثيراً من الأعباء المالية التي كانت تقع على كاهل ولي الأمر.

وأوضح أن اعتماد الشهادات الدولية سوف يتم من خلال لجنة ثلاثية مشكلة من مسئولين بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، والمركز القومي للامتحانات، ومؤسسة المدارس الدولية، وهو ما يقضي على الأبواب الخلفية التي كانت تستنزف أولياء الأمور.

ومن جانبها .. تختص وزارة التربية والتعليم دون غيرها باتخاذ اجراءات اعتماد وتوثيق كافة شهادات الطلاب الذين يدرسون في المدارس الدولية وذلك من خلال اللجنة المشكلة من الوزارة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام كافة المدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية المعتمدة من الجهات الدولية ( كوجنيا - ميدل ستيت) و هيئات الاختبار( كامبريدج - بيرسون ادكسيل - اكسفورد - البكالوريا الدولية .. الخ ) بالتقدم إلى الوزارة بنتائج الطلاب المقيدين بها بنهاية المرحلة الثانوية وسنوات النقل بمجرد اعلانها لإتمام اجراءات اعتمادها.

وكانت قد قررت الوزارة أن يتم تحصيل مبلغ وقدره ٦٠٠٠ جنيه مصريا فقط لا غير في حساب صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية ، ويمنع اي تجاوز في التحصيل بالزيادة او بأي عملة غير الجنيه المصري

وأكدت أن ختم واعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية يتم من خلال لجنة رسمية تشكلها وزارة التربية والتعليم فقط ، تضم (المركز القومي للامتحانات + جمعية المدارس الدولية + إدارة التعليم الخاص)

وشددت على أن شهادة الدبلومة الأمريكية لا يتم ختمها من أي هيئة اخرى

وحذرت الوزارة من أنه في حالة رصد أي مطالبات تصدر من أي مدرسة دولية للمطالبة بمصاريف تتعلق بختم واعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية ، سيتم وضع المدرسة فوراً تحت الإشراف المالي والإداري

وفي هذا الإطار ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجهات الاعتماد بنظام المدارس الدولية الأمريكية ، بعدم اعتماد أي شهادة للطلاب بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية أو مطالبة المدارس بأي رسوم مقابل اعتماد شهادات الطلاب، واقتصار ذلك على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك في إطار ما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من ضوابط منظمة لإعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية للمناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) وما أصدرته من تعميمات بشأن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دون غيرها بإتخاذ إجراءات اعتماد وتوثيق كافة شهادات الطلاب الذين يدرسون بالمدارس الدولية.